ON. CATTOI (LEGA) * COMPARTO AGROALIMENTARE: « IL NOSTRO PARTITO SARÀ SEMPRE AL FIANCO DI COLDIRETTI, NELLA LOTTA AL CIBO SINTETICO »

15.40 - venerdì 31 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Cattoi, la Lega sarà sempre al fianco di Coldiretti nella lotta al cibo sintetico. Oggi al convegno di Coldiretti il presidente Gianluca Barbacovi ha ringraziato pubblicamente il nuovo Governo per aver messo al bando la carne sintetica nell’ultimo Consiglio dei ministri. È stato riconosciuto l’impegno che il nuovo esecutivo sta portando avanti per una delle battaglie che sta più a cuore al sindacato degli agricoltori trentini. Fin da subito la Lega si è opposta a questo abominio che rischia di recare un forte danno alla nostra manifatturiera promuovendo una raccolta firme a difesa dei prodotti tipici e delle eccellenze delle produzioni nostrane e aderendo poi anche a quella promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico.

Riteniamo di vitale importanza lo stop alla produzione e all’immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici da laboratorio per la sopravvivenza e la tutela di tutto il comparto agroalimentare. Ormai periodicamente ci sono autorizzazioni per vari tipi di insetti, dalla larva di tenebrione alla locusta migratoria passando per la larva gialla della farina. L’Ue continua a puntare sugli insetti come cibo del futuro. Ci troviamo di fronte a un cortocircuito con un’Europa che attacca agricoltori, allevatori e produttori e criminalizza i prodotti di origine animale, come la carne. Noi continueremo a difendere, in Parlamento, le nostre tradizioni alimentari, i nostri prodotti, le eccellenze del nostro Trentino proprio nel momento in cui la dieta mediterranea si conferma la n.1 al mondo nelle classifiche per l’ennesima volta.

Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Vanessa Cattoi