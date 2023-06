EUROPA VERDE – TRENTINO * ATTIVISTI “FRIDAYS FOR FUTURE“: COPPOLA E FERNANDEZ, « ZITTIRE DEI GIOVANI CON PUNIZIONI PECUNIARIE, NON FA CHE ESACERBARE GLI ANIMI »

20.19 - martedì 20 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Europa Verde del Trentino solidarizza con le attiviste e gli attivisti di Fridays for Future coinvolti nel 2021 nel reato di “invasione di edificio e interruzione di pubblico servizio” e a seguito di ciò si sono visti recapitare un decreto penale di condanna con la richiesta di pagare una multa di 40 mila euro a cui le studentesse e gli studenti hanno fatto ricorso.

Zittire dei giovani a colpi di punizioni pecuniarie non fa che esacerbare gli animi e togliere passione e contenuti ad una giusta lotta per la giustizia ambientale e, in particolare, contro i cambiamenti climatici. La repressione punisce ma non paga, soprattutto se viene da un mondo adulto che preferisce criminalizzare piuttosto che prestare interesse e agire per salvare il nostro Pianeta e garantire una certa qualità della vita per le generazioni presenti e future. Ci appelliamo perciò alle Istituzioni politiche, ai Partiti, alle Associazioni affinché comprendano e sostengano l’impegno dei giovani, ragazze e ragazzi, che si attivano, studiano, prendono posizione su temi che tutti ci riguardano.

Lucia Coppola e Andreas Fernandez

co portavoce di Europa Verde del Trentino