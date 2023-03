ON. AMBROSI (FDI) * DISABILITÀ: « DISCRIMINAZIONE A SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN), HO PRESENTATO UN’INTERROGAZIONE AI MINISTRI LOCATELLI E SANTANCHÈ »

18.35 - martedì 14 marzo 2023

DISABILITA’. AMBROSI (FDI): INTERROGAZIONE SU DISCRIMINAZIONE A SAN MARTINO DI CASTROZZA.

“È discriminatorio e intollerabile quanto accaduto a un ragazzo con disabilità e alla sua famiglia a San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. L’episodio richiede da parte delle autorità competenti una maggiore vigilanza, a livello nazionale sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità e dei loro caregivers”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d’Italia, che sulla questione ha presentato un’interrogazione al Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, e al Ministro del turismo, Daniela Santanchè. “Con questa interrogazione – prosegue Alessia Ambrosi – voglio fare chiarezza anche nel rispetto dell’immagine di un comparto importante per l’ltalia e il Trentino Alto Adige come quello del turismo.

Da troppi anni le politiche in tema di disabilità e sulla cultura dell’inclusività sono disattese. Non basta eliminare una barriera architettonica per rendere inclusivo un territorio o una struttura. Quanto accaduto è stato un fatto irrispettoso non solo nei confronti del mondo della disabilità, ma anche nei confronti di chi lotta quotidianamente per i loro diritti, nei confronti del lavoro quotidiano all’interno delle istituzioni e dimostra ancora una volta come la battaglia culturale legata all’inclusione sociale sia ancora lontana. Si tratta di un fatto che danneggia chi lavora assiduamente affinché il turismo italiano sia in grado di fare la differenza, sotto ogni punto di vista: economico, culturale e sociale.

Fratelli d’Italia e il governo Meloni sono in prima linea nel favorire e assicurare alle persone con ‘specialità’ e alle loro famiglie una piena partecipazione alla vita sociale e un assoluto rispetto dei loro diritti. Il governo Meloni lavorerà perché ogni cambiamento, ogni affinamento della sensibilità, ogni intervento sia sempre utile per il progresso civile e l’avanzamento della comunità in cui si vive. Con questa interrogazione chiedo quali iniziative si intendano intraprendere per aumentare i livelli di inclusività delle persone con disabilità anche nelle strutture turistico-ricettive nazionali, affinché – conclude il deputato di Fratelli d’Italia – vicende come questa vengano evitate o se necessario fronteggiate anche con eventuali sanzioni”.