PAT * SPINI DI GARDOLO: “ PER IL SOTTOPASSO LA SPESA LIEVITA DI 17,5 MILIONI, RIFINANZIATA L’OPERA PER UN TOTALE DI 26 MLN “

23.21 - sabato 1 aprile 2023

Per il sottopasso pedonale nella zona produttiva di Spini di Gardolo la spesa complessiva aumenta di circa 17,5 milioni di euro, ma la Giunta provinciale ha stabilito nell’ultima seduta di finanziare interamente l’opera, il cui costo ammonta ora a 26 milioni di euro.

“La nuova infrastruttura – spiega il presidente Maurizio Fugatti – favorirà l’accessibilità alla zona industriale e residenziale fra Trento e Lavis, portando alla rimozione dell’attuale passaggio a livello della Trento-Malé e risolvendo le code”. Ne conseguiranno benefici per i residenti e per tutti gli operatori economici che gravitano nell’area produttiva. Dopo questo passaggio che ha previsto l’integrazione nel Documento di Programmazione degli Interventi a cura del Dipartimento Infrastrutture, l’opera strategica affidata al commissario Gianfranco Cesarini Sforza si avvia ora alla fase di gara che si concluderà entro la fine dell’estate.

Oltre al sottopasso stradale, l’intervento che riorganizza l’accesso alla zona produttiva di Spini di Gardolo dalla statale 12 prevede anche la realizzazione di due sottopassi ciclopedonali alla ferrovia Trento-Malé, in corrispondenza dell’attuale accesso alla SS 12 e di via Palazzine, garantendo una comoda fruizione dei mezzi pubblici che transitano su via Alto Adige e un percorso pedonale sicuro.

L’aumento della spesa è stato stabilito alla luce della necessità di adeguare il progetto definitivo, redatto dal Comune di Trento nel 2005, alle tecniche realizzative attuali e allo stato dei luoghi modificato, oltre che per far fronte ad alcune criticità emerse e al notevole incremento del costo dei materiali e delle materie prime causato dalla particolare congiuntura economica.