APSS TRENTINO * LEAN HEALTH AWARD 2021: DIRETTORE FERRO: « OSCAR DELLA SANITÀ, CON ORGOGLIO ABBIAMO APPRESO DELLA VINCITA »

Il progetto piattaforma digitale Covid-19 scelto tra 120 progetti di 63 aziende sanitarie pubbliche e private di tutta Italia.

Il progetto piattaforma digitale Covid ha vinto il premio Lean Health Award 2021. La premiazione è avvenuta ieri a Roma alla presenza dalla giuria scientifica composta da più di 60 tra direttori generali e amministratori delegati di aziende sanitarie pubbliche e private. Il progetto di Apss non solo ha vinto il primo premio dell’edizione 2021 ma è stato giudicato anche il miglior progetto della sua categoria.

«È con orgoglio che abbiamo appreso della vincita dell’Oscar della sanità 2021 – ha sottolineato il direttore generale Apss Antonio Ferro non appena appresa la notizia. Un successo ottenuto grazie al grande lavoro effettuato, durante le fasi più difficili della pandemia, dal gruppo aziendale multidisciplinare che ha implementato una piattaforma digitale capace di ottimizzare le attività di contact tracing dei pazienti Covid permettendo di mettere in isolamento con effetto immediato soggetti positivi al Covid prima ancora dell’effettuazione dell’inchiesta epidemiologica. Un lavoro che non è stato solo tecnico ma anche organizzativo e di miglioramento dei flussi di attività. Un premio che come Consiglio di direzione dedichiamo a tutti i lavoratori e le lavoratrici della sanità trentina che in questo anno e mezzo hanno dedicato anima e corpo alla lotta al Covid».

«È una bella notizia – commenta l’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana – sotto tanti punti di vista. Ci fa ricordare anzitutto il grandissimo sforzo fatto dalle donne e dagli uomini che – in corsia, nei laboratori e negli uffici – nei mesi cruciali della pandemia e non solo, hanno combattuto ogni giorno sul fronte della pandemia. L’Oscar della sanità, attribuito all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, rappresenta dunque il giusto riconoscimento per i professionisti che lavorano all’interno di questa realtà, seguendo la rotta tracciata dalla task force provinciale che ha presidiato tutte le fasi dell’emergenza, con un occhio di riguardo alla continuità dei servizi per i cittadini, mettendo sempre al primo posto la salute pubblica».

Nello specifico il progetto vincitore è nato per assicurare l’attività di contact tracing in una situazione di forte crescita del Covid 19 e di limitazione delle persone assegnabili. Apss ha sviluppato una piattaforma digitale – su un’architettura cloud e mobile – per automatizzare le attività partendo dai dati presenti nei diversi sistemi gestionali. Tale approccio alla digitalizzazione ha permesso ad esempio di evitare attività di inserimento dati agli operatori e di automatizzare decisioni sulla base di eventi tracciati nel sistema (es. esiti dei tamponi). Tra i moduli realizzati: segnalazioni di casi e contatti inseriti attraverso un web form direttamente dai medici di medicina generale che generano automaticamente segnalazioni all’interno della piattaforma; l’emissione di certificati di inizio e fine isolamento sulla base della sequenza e tempistica degli esiti dei tamponi; la gestione dei contagi nelle classi scolastiche sulla base dei dati dell’anagrafe scolastica provinciale; l’automazione del controllo degli obblighi vaccinali per gli operatori sanitari.

Questi i numeri gestiti dalla piattaforma realizzata (dati al 30/9/2021):

Numero di segnalazioni Covid: 88.475 casi gestiti – di cui 6.708 studenti;

Numero monitoraggi contatti stretti: 96.678 – di cui 13.582 studenti;

Numero di tamponi processati: 1.129.611;

Numero segnalazioni per anomalie della Certificazione verde Covid generate nella piattaforma: 5.897;

Numero focolai tracciati nella piattaforma: 140;

Totale delle persone collegate ai focolai: 4.657 di cui 1.901 positivi e 2.756 contatti stretti;

Numero certificati di isolamento emessi: 362.778;

Numero massimo di operatori del territorio e della Centrale Covid coinvolti sulla piattaforma: 258;

Numero di medici di medicina generale abilitati al web form per le segnalazioni: 395.