ENAIP TRENTINO * “STAR BENE A SCUOLA”: « PER CONOSCERE LE PROSPETTIVE FUTURE DEGLI STUDENTI, A TRENTO – FONDAZIONE CARITRO (12/12 -12.30) »

20.03 - martedì 5 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

STAR BENE A SCUOLA. MARTEDÍ 12 DICEMBRE ORE 11:00 – 12:30. Sala conferenze Fondazione CARITRO, Via Calepina 1, Trento. La scuola del futuro sarà la “scuola del benessere” all’interno della quale l’allievo si senta a proprio agio e possa esprimere il proprio punto di vista e le proprie passioni. Per questo ENAIP Trentino è impegnata da tempo nel fornire un ambiente educativo stimolante e inclusivo, dove ogni studente ha l’opportunità di sviluppare il proprio potenziale e di acquisire le competenze richieste per un futuro di successo.

ENAIP Trentino è pertanto lieta di annunciare la convocazione di un incontro di approfondimento aperto agli organi di comunicazione per la presentazione del progetto “Star bene a scuola”. Ci sarà la possibilità di conoscere da vicino le attività che hanno un impatto positivo sulla vita scolastica e sulle prospettive future degli studenti. Docenti e studenti condivideranno la loro esperienza e illustreranno i progetti chiave che sono stati sviluppati.

SINTETICO PROGRAMMA DELLA MATTINATA:

1. Saluto e introduzione

2. Presentazione di ENAIP Trentino a cura di un nostro studente rappresentante di Centro KEVIN KACOKAJ

3. Focus e obiettivi del progetto “STAR BENE A SCUOLA” a cura degli studenti NICOLETTI RICARDO, FERRETTI DAMIANO, DANIEL KOCIU

4. Focus sul Progetto; Video “Un futuro di Successo e Benessere all’interno del video brevi interviste agli ex alunni di successo (Polo Walter, Veton Asani, Veton Hasani), focus sui progetti fatti (RESTART E HACKTHON) Consigli pratici per il successo scolastico. “life Hacks” Paola Coccia e Francesco Micheletti.

5. Eccellenza di ENAIP Trentino. Unire le mani, aprire le menti. ENAIP Trentino come un ecosistema di competenze:

ENAIP Trentino non si limita solo ai laboratori tecnico-professionali, ma offre anche opportunità per ottenere certificazioni linguistiche.

a) Intervento in inglese dello studente Cristobal Riveros

b) Intervento in tedesco dello studente Bako Critian

c) Testimonianze di ex studenti Johnson Odorizzi Alessio percorso universitario dopo diploma ENAIP

6. Un’atmosfera di rispetto e crescita personale: ENAIP Trentino per la prevenzione del Bullismo e la Promozione della Parità di Genere. Principio fondamentale che sottolinea l’uguaglianza di opportunità e il rispetto per tutte le persone, indipendentemente dal loro genere o orientamento sessuale.

a) Testimonianza di Clelia Trinchini, allieva settore autoripartore.

b) Presentazione di Specchio. Canzone testimonial di Enaip Trentino cantata da Edoardo Zorzi e diretta da Arici Alessandro.

c) Lavori e azioni contro il bullismo. Testimonianza breve Commissione Antibullismo

d) Una Scuola Inclusiva intervento referente BES