“VITREND“ * LIBRO “101 DOMANDE SU CHIARA LUBICH” – DI LUIGINO BRUNI: « LA PRESENTAZIONE CON LUCIA FRONZA CREPAZ E LORENZO DELLAI, AL VIGILIANUM – 7/12 »

18.32 - martedì 5 dicembre 2023

“101 DOMANDE SU CHIARA LUBICH” Il libro di Luigino Bruni sulla fondatrice dei Focolari si presenta a Trento giovedì 7 dicembre alle 17.30 al Vigilianum con Lucia Fronza Crepaz e Lorenzo Dellai.

Giovedì 7 dicembre, nell’80° anniversario della nascita del Movimento dei Focolari, viene presentato a Trento alle 17.30 presso il Polo diocesano “Vigilianum” (via Endrici, 14) il nuovo libro di Luigino Bruni dal titolo “101 domande su Chiara Lubich”, pubblicato da ViTrenD in coedizione con Fondazione don Lorenzo Guetti.

All’incontro, introdotto dal direttore di Vita Trentina Diego Andreatta, partecipano insieme all’autore anche Lucia Fronza Crepaz, ex parlamentare ed esponente trentina del Movimento dei Focolari e Lorenzo Dellai, il sindaco che accolse Chiara al suo ritorno in città. Intervengono anche l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi e il presidente della Fondazione “Guetti” Fabio Berasi.

Rispondendo a 101 domande sulla vita e il messaggio di Chiara Lubich il noto economista Luigino Bruni offre una precisa ricostruzione della nascita e dello sviluppo del Movimento e, nello stesso tempo, propone una sorta di dialogo a distanza con la stessa Chiara, frutto di un rapporto personale di fiducia e collaborazione.

Nel riflettere su quanto avvenuto dopo la morte della Lubich il libro affronta anche alcune sfide cruciali della Chiesa oggi in un decisivo periodo di transizione e s’interroga sul futuro delle comunità spirituali, oggetto da dieci anni dello studio dell’economista Bruni.