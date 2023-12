DOLOMITI PAGANELLA (TN) * “FAMILY FESTIVAL“: « GLI EVENTI, “ “PALLE DI NEVE EFFERVESCENTI” / “CIASPOLATA DEL PINGUINO” / “CARAMELLE GOMMOSE” (14-21/1) »

14.29 - martedì 12 dicembre 2023

In montagna con tutta la famiglia: tra laboratori creativi ed escursioni, al via la nuova edizione del Dolomiti Paganella Family Festival. Torna, sull’Altopiano della Paganella, uno degli appuntamenti più attesi da grandi e piccini: il Dolomiti Paganella Family Festival, una sette giorni ricca di laboratori, escursioni, divertimento e attività per tutta la famiglia. L’evento, giunto alla sua 27esima edizione e che nel 2024 si terrà dal 14 al 21 gennaio, sarà un’occasione per scoprire i luoghi più magici del territorio ai piedi delle Dolomiti di Brenta, per dedicarsi ad attività creative e sportive e godersi una vacanza in montagna a tariffe vantaggiose, con sconti sullo skipass e sui soggiorni negli hotel aderenti all’iniziativa.

A dare il via al ricco calendario di eventi della prossima edizione del Dolomiti Paganella Family Festival sarà l’Open Day al Winter Park di Andalo Life (15 gennaio), al quale seguiranno tanti altri appuntamenti, come l’Andalo Magic (16 gennaio), dedicato alla magia e al trasformismo; il Family Day (17 gennaio), un pomeriggio da trascorrere tra musica, balli, palloncini colorati, una dolce scorpacciata di pane e Nutella e tante altre sorprese; e gli Open Day al Baby Park Dosson (18 gennaio) e al Paganella Fun Park (19 gennaio). Per tutta la settimana, inoltre, all’interno dei Family Hotel aderenti, saranno organizzati divertenti laboratori dedicati alla lettura e alla creatività.

Ad arricchire il calendario e la vasta offerta del territorio dedicata alla famiglia, anche le escursioni e i laboratori creativi in compagnia di esperti, come quelli organizzati dalla naturopata Sara Bertò, per avvicinarsi al mondo della natura; da Gabriella Gretter, educatrice ambientale e artistica che coinvolgerà i bambini nella lettura di fiabe e nella costruzione di piccoli lavoretti; e da Francesca Venturoli, per i più piccoli che vogliono scoprire il mondo della musica. Di seguito gli appuntamenti da non perdere.

“Palle di neve effervescenti”, per scoprire il mondo delle erbe aromatiche

Insieme alla naturopata Sara Bertò, attraverso il laboratorio “Palle di neve effervescenti”, i più piccoli potranno scoprire da vicino il mondo e i benefici delle erbe aromatiche e degli oli essenziali per imparare a realizzare frizzanti bath bomb da utilizzare durante un bagno caldo o un rigenerante pediluvio. Il laboratorio è pensato per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Lunedì 15 gennaio, dalle 17.00 alle 18.00, al Mini Club Baby Roccia di Andalo Life. Prenotazione obbligatoria.

La “Ciaspolata del pinguino”, tra i boschi imbiancati

La “Ciaspolata del pinguino” è un’esperienza che accompagnerà i bambini (dagli 8 anni in su) alla scoperta del bosco della Paganella. Con le ciaspole ai piedi e in compagnia di una guida alpina, i più piccoli andranno alla ricerca delle tracce degli animali del territorio, sentiranno i profumi e ammireranno i colori di abeti rossi, abeti bianchi e larici e ascolteranno i racconti più curiosi dell’Altopiano.

Martedì 16 gennaio, dalle 9.30 alle 12.00, con ritrovo in Piazza Dolomiti ad Andalo. Prenotazione obbligatoria.

“I masi di Andalo”, in trenino alla scoperta del territorio

Torna, anche nel 2024, l’appuntamento con il Trenino “I masi di Andalo”: una gita per conoscere il passato e il presente di Andalo andando alla scoperta degli antichi masi del paese. Lungo il percorso verranno condivisi cenni storici e raccontate numerose peculiarità per rendere l’esperienza, adatta a tutta la famiglia, ancora più speciale.

Martedì 16 gennaio, dalle 16.30 alle 17.15, con partenza da Piazza Dolomiti ad Andalo. Prenotazione online.

“Caramelle gommose”, il dolce laboratorio con la naturopata

Dedicato ai bambini tra i 4 e i 12 anni e realizzato in collaborazione con la naturopata Sara Bertò, il laboratorio “Caramelle gommose” è un’occasione per permettere ai più piccoli di realizzare con le proprie mani dolci gelatine a base di piante officinali. Un modo divertente e insolito per scoprire tutti i benefici che la ricca flora dell’Altopiano ha sull’organismo.

Giovedì 18 gennaio, dalle 17.00 alle 18.00, al Mini Club Baby Roccia di Andalo Life. Prenotazione obbligatoria.

Laboratori musicali in quota, per avvicinarsi a note e suoni

La Biblioigloo, in località Prati di Gaggia, è la prima biblioteca in Italia che sorge sulle piste da sci, a quota 1.333 metri. All’interno della struttura, a forma di igloo e ad accesso gratuito, in occasione del Family Festival, Francesca Venturoli di Piccolamusica.it organizzerà laboratori musicali per avvicinare i più piccoli (dai 2 ai 6 anni, accompagnati da un genitore) al mondo dei suoni e delle note. Due gli appuntamenti: Kamishibai Musicale “Un giorno nel bosco”, un’ora tra filastrocche, balli, canti e jam session che si uniscono alla narrazione Kamishibai, l’antica arte giapponese degli spettacoli teatrali di carta; e Piccola Musica in festa, una lezione di musica giocosa e inclusiva.

Sabato 20 gennaio, a partire dalle 11.00, all’interno della Biblioigloo. Consigliata la prenotazione.

Ad affiancare gli eventi dell’edizione 2024 anche i rinnovati appuntamenti con le piste da slittino, con quelle dove pattinare sul ghiaccio — i pattini, così come gli orsetti per i più piccoli, si possono noleggiare a bordo pista — e con l’Ice Racing Kart di Andalo: un circuito di media potenza con vetture zero emissioni dotate di dispositivi di sicurezza di ultima generazione, alimentate a energia elettrica e dalle eccellenti performance anche sul fondo ghiacciato naturale che caratterizza la pista invernale.

Maggiori informazioni sugli eventi, sui costi e sulle modalità di prenotazione saranno presto disponibili su Visitdolomitipaganella.it.