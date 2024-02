DOLOMITI ENERGIA HOLDING * COMUNITÀ: ARLANCH: « AL VIA L’INIZIATIVA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE COLLETTIVA, PER CREARE VALORE CONDIVISO »

12.02 - giovedì 1 febbraio 2024

Dolomiti Energia Holding lancia un’iniziativa di partecipazione delle comunità, per favorire il coinvolgimento attivo delle persone alla transizione energetica nella nostra provincia. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo per il Gruppo Dolomiti Energia e la prima in Trentino in questo settore. Consiste nella possibilità per i privati cittadini di co-finanziare, la realizzazione di una centrale idroelettrica, nel Comune di Panchià, in Val di Fiemme, grazie a un investimento su una piattaforma di crowdfunding gestita da Ener2Crowd.

L’impianto una volta in esercizio avrà una capacità annuale di produzione pari a 4,2 GWh di energia pulita e rinnovabile, in grado di soddisfare i consumi annui di quasi 2.000 famiglie. Dolomiti Energia Holding è il partner scelto dal Comune di Panchià per realizzare e gestire per i prossimi 16 anni la centrale idroelettrica lungo il rio Cavelonte, che resterà di proprietà del Comune. In questo contesto di piena sinergia con la comunità locale è nata la volontà della società di testare un’opportunità di partecipazione diretta dei cittadini al percorso di decarbonizzazione del territorio Trentino e alla transizione italiana verso le fonti energetiche rinnovabili.

L’iniziativa potrà generare un circolo virtuoso e concreto per condividere valore con i cittadini che vorranno aderire: è infatti previsto un vantaggioso rendimento annuo dell’8% lordo. Si accede al finanziamento a partire da 100 euro in modo che la maggior parte di persone interessate possa avere la possibilità di aderire. Per i clienti di Dolomiti Energia che parteciperanno è previsto un bonus di 25 euro in bolletta. L’iniziativa si potrà sottoscrivere per circa un mese, a partire dal 6 febbraio: per i primi 10 giorni sarà riservata ai residenti in Trentino; successivamente sarà aperta per una decina di giorni ai clienti di Dolomiti Energia di tutta Italia e solo per i rimanenti 10 giorni sarà disponibile per i residenti in Italia.

“Da sempre – ha commentato Silvia Arlanch, Presidente di Dolomiti Energia Holding – ci guida una forte vocazione verso la sostenibilità; il Gruppo agisce concretamente per generare un impatto positivo sui territori in cui opera: assicurando tutela dell’ambiente, creazione di valore condiviso e sviluppo sociale. Questa iniziativa sperimentale è un ulteriore progetto per dare concretezza alla nostra Vision aziendale – il potere della sostenibilità in mano alle persone – che ci vede impegnati come abilitatori di sostenibilità a favore delle comunità in cui operiamo. Questa prima volta è un test che potrà essere replicato in futuro per altre iniziative e in altri territori, perché il nostro impegno per le persone è sempre in movimento.”