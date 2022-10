BIDIMEDIA * INTENZIONI DI VOTO: « ANCHE EMG CONFERMA I TREND IN ATTO, FRATELLI D’ITALIA E M5S SONO IN NETTA CRESCITA (1,3 PUNTI) » (DATI 24/10)

11.33 - giovedì 27 ottobre 2022

Elezioni Politiche: anche EMG conferma i trend in atto. Come per praticamente tutti i sondaggisti, anche per Masia Fratelli d’Italia e M5S sono in netta crescita (1,3 punti) rispetto al risultato delle Politiche mente cala di 1,4 punti il Partito Democratico. In ribasso anche Lega e Forza Italia, cresce di 4 decimi Azione-Italia Viva. Bene anche l’Alleanza Verdi e Sinistra con il 3,9%.

Tra gli altri partiti segno positivo per +Europa e Italexit e Noi Moderati, mentre perdono qualcosa sia Unione Popolare che Impegno Civico. Netto calo, invece, degli altri partiti (-1,3 punti).

Per quanto riguarda la Fiducia, Meloni si apprezza di un altro punto superando così Draghi.