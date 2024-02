TRANSDOLOMITES * ASSEMBLEA SOCI – 17/2 : « ODG SU NOMINA SEGRETARIO / BILANCIO ECONOMICO 2023 / PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2024 (PREDAZZO ORE 14.30) »

07.47 - giovedì 15 febbraio 2024

Transdolomites APS informa della convocazione Assemblea Ordinaria dei soci Associazione Transdolomites

che si terrà sabato 17 febbraio 2024 ore 14.30, Sala Conferenze del Municipio di Predazzo (TN)

L’ordine del giorno prevede

1) Saluto del presidente e nomina del Segretario di Assemblea.

2) Relazione sull’attività anno 2023

3) Esposizione, discussione e approvazione del bilancio economico anno 2023

4) Relazione e discussione sulla programmazione dell’attività anno 2024 nella prospettiva dello Studio di Fattibilità della Ferrovia Avisio.

5) dibattito per dare voce ai presenti in sala.

Il momento d’incontro sarà occasione per proseguire con l’azione di rinnovo delle adesioni associative per l’anno 2024 e di sottoscrivere nuove adesioni.

Il 2024 si prospetta come anni di importanti attività soprattutto accompagnate da una serie di iniziative diplomatiche anche a livello politico a livello locale ed alpino volte a fare rete sui temi della mobilità alpina e dolomitica.

La conferenza si potrà seguire da remoto anche sulla pagina Facebook di Transdolomites

*

Massimo Girardi