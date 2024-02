TRENTINO SVILUPPO E BANCA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE * “ ECONOMIA E GEOPOLITICA”: « ALESSANDRO PROFUMO A TRENTO – PALAZZO BENVENUTI (7/2 – 18.00) »

11.29 - giovedì 1 febbraio 2024

Riflessioni di economia e geopolitica”: secondo appuntamento il 7 febbraio. Ospite Alessandro Profumo, in dialogo con Arrigo Sadun e Michele Andreaus. Si inizia alle ore 18:00 a Trento, presso Palazzo Benvenuti. Mercoledì 7 febbraio alle ore 18:00 a Trento, presso Palazzo Benvenuti in via Belenzani, si terrà il secondo seminario della rassegna “Riflessioni di economia e geopolitica”. L’iniziativa, promossa da Trentino Sviluppo in collaborazione con Banca per il Trentino-Alto Adige, mira a raccontare le sfide e le opportunità di un mondo in costante cambiamento.

L’appuntamento sarà focalizzato sui temi della globalizzazione e del futuro delle imprese italiane e avrà come ospite l’imprenditore Alessandro Profumo. Dialogheranno con lui Arrigo Sadun, presidente di TLSG International Advisors, già direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale a Washington, e Michele Andreaus, docente del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento. Modera la giornalista Margherita Montanari.

Autore di saggi economici, laureato in Economia Aziendale, Alessandro Profumo è un imprenditore, banchiere e dirigente d’azienda. È stato presidente del Monte dei Paschi di Siena e amministratore delegato del gruppo UniCredit e Leonardo.

«L’obiettivo di questi incontri – spiega il professor Andreaus – è dare agli imprenditori trentini qualche strumento in più per capire i macro scenari in cui tutti ci troviamo a operare».

Arrigo Sadun sottolinea invece come il mondo moderno sia governato dal cosiddetto “effetto farfalla”, e dunque «i mutamenti socio-economici che avvengono in Paesi anche lontani hanno più conseguenze sulle nostre società di quanto possiamo immaginare».

L’incontro si terrà in Sala Nones, a Palazzo Benvenuti, in via Belenzani a Trento, con inizio alle ore 18. L’ingresso è libero, la cittadinanza è cordialmente invitata.