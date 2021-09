PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 20 SETTEMBRE / ZERO DECESSI / VERSO I 725.000 VACCINI »

Coronavirus: dal bollettino di lunedì 20 settembre 2021.Zero decessi, verso i 725.000 vaccini.

Ci sono 9 nuovi contagi nel bollettino di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e tra loro c’è un ragazzo in fascia 14-19 anni e 3 fra over 70 e over 80. Resta fortunatamente a zero l’indicatore relativo ai decessi, ma il numero dei pazienti in ospedale sale a 18 dopo che ieri ci sono stati 3 nuovi ingressi in minima parte compensati dalle dimissioni (ieri solo 1). In rianimazione intanto continua ad essere ricoverata una persona.

I vaccini finora somministrati sono 723.217, cifra aggiornata a questa mattina e che comprende anche 334.999 seconde dosi e le somministrazioni effettuate nelle fasce over 80, 70-79 e 60-69 che sono state rispettivamente 67.853, 91.626 e 109.527.

I nuovi guariti sono 20 e portano il totale a 46.259.

Ieri sono stati analizzati 233 tamponi molecolari che hanno Identificato 4 nuovi casi positivi e confermato 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 915 di cui solo 5 sono risultati positivi.