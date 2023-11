CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI TRENTO * ELIMINAZIONE VIOLENZA CONTRO LE DONNE: « LA NOSTRE PROPOSTE RIVOLTE A TUTTE LE SCUOLE, IN OCCASIONE DEL 25/11 »

18.50 - giovedì 23 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Consulta provinciale degli studenti. Attivazione iniziativa legata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Egregi Dirigenti e Direttori,

sono con la presente, in qualità di Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, a proporre un’importante iniziativa, rivolta a tutti gli Istituti scolastici e formativi della Provincia, che il nostro Organismo intende promuovere in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nello specifico, considerando anche i tempi piuttosto ristretti, proponiamo:

-nella giornata di venerdì 24 novembre alle ore 11:00 di far scendere dalle finestre della facciata principale di tutti gli istituti, dei nastri/fili rossi per noi portatori di un imprescindibile messaggio simbolico di filo rosso che unisce tutta la comunità scolastica trentina nella richiesta di azioni immediate e coordinate volte a sensibilizzare, prevenire e affrontare la violenza di genere; si chiede inoltre di preparare un cartellone da affiggere all’entrata della scuola che riporti un motto, una riflessione, un’incitazione sul tema. Chiediamo infine di mettere a disposizione degli studenti e studentesse una bacheca/contenitore per raccogliere riflessioni, domande, suggestioni sul tema, allo scopo di promuovere dei momenti di confronto e di riflessione comuni;

nella giornata di sabato 25 novembre invece, noi studenti saremo presenti dalle ore 10:00 alle ore 17:00 all’incrocio tra Via San Vigilio e Via Calepina a Trento per sensibilizzare la cittadinanza cercando di coinvolgere i passanti in una semplice proposta. Concretamente si tratterà di utilizzare una lavagna portablocco sulla quale si verrà invitati a lasciare un pensiero, una frase, che richiami il senso che ciascuno può attribuire alla parola “violenza di genere”. La partecipazione di altri/e studenti/esse interessati/e è gradita.

Le diverse iniziative saranno coordinate all’interno delle singole scuole dai rappresentanti dei rispettivi Istituti. Questo primo passo sarà parte di un percorso più ampio che si protrarrà nel tempo, con l’obiettivo di mantenere costantemente alta la consapevolezza e l’attenzione su questo tema tristemente attuale. Vi chiediamo cortesemente di diffondere l’informativa presso tutte le componenti scolastiche, allo scopo di diffondere una capillare sensibilizzazione.

*

Matteo Bonetti Pancher

Presidente della Consulta provinciale degli studenti