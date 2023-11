UIL SANITÀ – TRENTINO * VIDEOINTERVISTA A SEGRETARIO VARAGONE: « FOCUS SU, CONTRATTO PAT – DIRIGENTI MEDICI – FORZE LAVORO – LISTE ATTESA »

17.40 - venerdì 24 novembre 2023

1) CONTRATTO DIPENDENTI SANITÀ

Segretario Varagone, è stata firmata l’intesa con la Provincia di Trento per l’adeguamento degli stipendi dei lavoratori del comparto sanità: quali saranno i vantaggi per i lavoratori?

2) DIRIGENTI MEDICI 201//2021

Varagone, circa il contratto con la dirigenza medica Ospedaliera, quali sono i livelli di avanzamento della trattativa?

3) FORZE LAVORO SANITÀ TRENTINA

Segretario, circa la carenza di personale medico e sanitario in Apss, cosa reputa si possa fare per fermare l’emorragia di risorse in fuga?

4) MEDICI DI BASE

Analogo problema, quello delle risorse di professionisti, tocca anche l’àmbito dei “Medici di base”: che si può fare, Segretario, per migliorare questo delicato supporto al paziente?

5) LISTE ATTESA

Varagone, riguardo le Liste di attesa il Trentino come si posiziona nella classifica nazionale?

6) PERSONALE STRUTTURE PRIVATE

Nel comparto della Sanità privata le trattative sindacali e gli assetti di personale a quali livelli sono oggi?