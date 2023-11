PAT * CICLOVIA DEL GARDA: « AGGIUDICATI I LAVORI, PER IL TRATTO AL CONFINE CON LA LOMBARDIA »

16.19 - giovedì 23 novembre 2023

Ciclovia del Garda, aggiudicati i lavori per il tratto al confine con la Lombardia.

Sono stati aggiudicati da parte dell’Agenzia provinciale appalti e contratti i lavori per il tratto della Ciclovia del Garda dalla Galleria delle Limniadi al confine Trentino/Lombardia, sulla sponda ovest del lago. L’assegnatario risulta l’impresa Giovannini costruzioni metalliche srl di Mezzocorona (Trento). “Questo appalto – così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – rappresenta un’ulteriore tappa di avanzamento nella realizzazione della Ciclovia del Garda in territorio trentino. Un’opera strategica di valenza nazionale per la mobilità e il turismo sostenibile sul lago, che interessa il nostro ambito provinciale assieme a Veneto e Lombardia”.

L’avvio dei lavori è previsto nelle prossime settimane, per una durata indicata di circa 200 giorni.

Tratto UF 3.1: Galleria delle Limniadi – confine Trentino/Lombardia

Principali dati tecnico – amministrativi

Quadro economico (comprensivo di oneri per imprevisti e altre spese): 2.180.000,00 euro

Importo complessivo di appalto: 1.256.566,43 euro di cui

a) 1.157.356,34 euro – per lavorazioni soggette a ribasso.

b) 99.210,09 euro – per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

R.U.P.: ing. Francesco Misdaris

Progettista: ing. Luca Morassut

Progettista strutturale: ing. Thomas Dusatti

Progettista per l’inserimento paesaggistico: Arch. Enrico Ferrari

Geologo: dott. geol. Claudio Valle