COMUNE DI TRENTO * AMICO SPORT: « 7 PROGETTI E TANTI APPUNTAMENTI GRATUITI PER BIMBI E RAGAZZI, ATTIVITÀ SPORTIVE APERTE A TUTTI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO »

Amico sport, 7 progetti e tanti appuntamenti gratuiti per bimbi e ragazzi. Nelle scuole, nei parchi, nei centri sportivi e sul Bondone, attività sportive aperte a tutti nei mesi di luglio e agosto.

Sono sette i progetti, proposti da quattro realtà della città, selezionati grazie al bando “Amico sport”, che mira a promuovere attività sportivo–motorie estive gratuite e aperte a bambine e bambini, ragazze e ragazzi tra i 6 e i 19 anni. Il bando, finanziato con 34 mila e 875 euro, richiedeva che le attività proposte promuovessero stili di vita sani e aiutassero i partecipanti di riprendere confidenza con il proprio corpo dopo un lungo periodo di pausa. Relazione con i pari, divertimento e movimento sono le parole chiave del progetto, che ha coinvolto organizzazioni con competenze di educazione motoria e sportiva. I soggetti (e i progetti) che si sono aggiudicati il contributo del Comune sono i seguenti:

Uisp: 3 progetti di cui 2 per i bambini da 6 a 13 anni e uno per i più grandi

Il primo progetto per i più piccoli si svolgerà alle scuole Sanzio (tutti i martedì e giovedì di luglio e agosto) e riguarda la promozione di attività ludico-sportiva nell’ottica degli sport informali con avvicinamento a skate, bmx, arrampicata e slack line. Il secondo progetto, che si svolgerà alle scuole Pedrolli (tutti i lunedì e mercoledì di luglio e agosto), riguarda yoga, ginnastica artistica e ritmica e giocoleria. Il progetto per i ragazzi da 14 a 19 anni consiste in proposte di trekking nelle zone circostanti la città (8 appuntamenti).

Comitato Sportivo italiano – 1 progetto per i bambini da 6 a 14 anni alle scuole Slop Von Cadenberg di Cadine (tutti i mercoledì di agosto) avente ad oggetto un percorso di avvicinamento all’atletica leggera; il secondo progetto, rivolto ai ragazzi da 14 a 19 anni si svolgerà in vari luoghi della città (giardino di Martignano, Centro Valnigra, Giardino di Canova, Tre cime del Bondone) con proposte diverse (Calisthenics, beach volley, calcio a 5, fresbee e pallamano, trekking)

Ravinense: 1 progetto per i bambini da 6 a 14 anni dedicato al calcio. Cinque appuntamenti tra luglio e settembre all’oratorio di Romagnano, giardino Ravina Itea, giardino Romagnano, campo da calcio Bottura di Ravina

Pallacanastro Villazzano: 1 progetto per i bambini da 6 a 14 anni dedicato alla pallacanestro (28 appuntamenti tra luglio e agosto) presso il centro sportivo Valnigra.

Il dettaglio dei calendari dei progetti sarà disponibile nell'area tematica Sport