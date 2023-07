CONSORZIO ESERCENTI NAGO TORBOLE (TN) * ” MUSIC-ESTATE “: « QUATTRO CONCERTI GRATUITI, 14 E 20 LUGLIO / 4 E 12 AGOSTO »

12.32 - venerdì 14 luglio 2023

Il Consorzio Esercenti Nago Torbole con l’Amministrazione comunale di Nago Torbole, su tutti l’attivissima vice sindaca Sara Balduzzi, organizza anche per l’estate 2023 una rassegna canora denominata MUSICESTATE NAGO TORBOLE. Iniziato anni or sono un percorso di riscoperta della musica pop italiana degli anni ‘60 e ‘70, con grandi nomi di artisti di quegli anni ruggenti (da Bobby Solo, ai Camaleonti ai Dik Dik ai New Trolls ed altri) prosegue quest’anno con una serie di cover e tribute band incentrate sempre su musiche e artisti di quel periodo.

La rassegna canora di questa estate va sotto il nome di MUSICESTATE NAGO TORBOLE. Si comincia questa sera 14 luglio 2023 al Parco Pubblico di Nago con una Band che eseguirà brani degli anni ’60 ’70 e ’80. La band, THE MENTHIS, si esibirà dalle ore 21,00.

Altri eventi saranno:

20 luglio 2023 in Piazza Lietzmann a Torbole sempre dalle ore 21,00 in poi si esibirà una tribute band “OVER GOLD” che eseguirà musiche e canzoni degli indimenticabili DIRE STRAITS. Le sonorità di questo gruppo hanno caratterizzato la cultura musicale mondiale per otre un trentennio, a cavallo degli anni ’70 ’80 e ’90- Oltre 80 milioni le copie dei dischi venduti da uno dei gruppi rock più fortunati e talentuosi. Dal 1993 anno del loro scioglimento definitivo la loro musica è rimasta impressa nei cuori dei moltissimi fans.

4 agosto 2023 presso il Parco Pubblico di Nago sarà invece il turno di “TRIBU’ NOMADE” tribute band del famosissimo gruppo dei I NOMADI. Questo gruppo attivo fin dagli anni ‘60 con collaborazioni importantissime (Francesco Guccini tra tutti), ha segnato la storia della musica pop italiana per un periodo straordinariamente lungo e prolifico. Il frontman del gruppo Augusto Daolio, mancato alcuni anni or sono, è davvero diventato una icona della musica italiana. Il gruppo anche dopo la scomparsa di Daolio ha proseguito la sua attività giungendo fino ai giorni nostri. Alcuni brani sono davvero iscritti nella cultura popolare italiana (Io Vagabondo, Il vecchio e il bambino, Auschwitz, Gli Aironi Neri ecc). La Tribute band è accreditata presso il gruppo originale per la validità delle esecuzioni musicali.

12 agosto 2023 Parco Pubblico di Nago la serata sarà allietata dalle immortali musiche e parole di Lucio Battisti. Il gruppo che ricorderà le canzoni più note del cantautore italiano (in abbinata con il paroliere Mogol e a seguire poi con Panella) è il gruppo INNOCENTI EVASIONI. Il gruppo ha tenuto oltre 530 concerti ed ha allietato oltre 380.000 appassionati. Ha aperto i concerti di Alberto Radius, ha rappresentato Lucio Battisti nel programma Estate in Diretta (RAI 1) e il Più Grande Italiano di Tutti i Tempi (RAI 2) oltreché nelle trasmissioni televisive condotte da Maurizio Costanzo. Su Lucio Battisti qualunque parola sarebbe superflua, ha accompagnato l’infanzia e la gioventù di milioni di italiani, ha allietato le serate intorno ai falò sulla spiaggia di tantissimi italiani, ha rappresentato una icona nazionale assoluta e irraggiungibile, forse è accostabile la sola icona di Fabrizio De Andrè.

TUTTI GLI EVENTI DI MUSICESTATE SONO GRATUITI E L’ ACCESSO LIBERO.

Informazioni su www.eventinagotorbole.it e se del caso info@eventinagotorbole.it