PAT * ITEA SPA: ZANOTELLI, « MASSIMO IMPEGNO PER GARANTIRE IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE, RISORSE AGGIUNTIVE PER 12 MLN »

16.05 - mercoledì 8 febbraio 2023

ITEA, Zanotelli “Massimo impegno della Provincia per garantire il diritto all’abitazione”.La Giunta ha già previsto a dicembre risorse aggiuntive per oltre 12 milioni di euro. “Poniamo la casa al primo posto, tant’è che uno degli obiettivi fondamentali della programmazione provinciale è quello di garantire il diritto all’abitazione, quale elemento essenziale per il benessere delle persone e delle famiglie in condizioni di disagio abitativo. La casa e l’abitare sono infatti dimensioni fondamentali per la qualità della vita di ognuno. L’impegno della Giunta provinciale su questo tema c’è ed è concreto”. Parola dell’assessore provinciale all’edilizia abitativa Giulia Zanotelli che cita il Piano strategico 2022-2024 approvato a dicembre dalla Giunta provinciale dove sono descritti gli obiettivi, gli investimenti e gli interventi della Società ITEA S.p.A da realizzare nel triennio nei diversi ambiti di azione.

“Il nuovo Piano – sottolinea Zanotelli – assegna in particolare nuove risorse per 12,3 milioni di euro”. Tale investimenti andranno nella manutenzione straordinaria e per la ristrutturazione di circa 810 alloggi di risulta. Itea ha chiuso il 2022 registrando, da un anno all’altro, un aumento del 54% della produzione degli alloggi cosiddetti di risulta che dai 227 del 2021 sono passati a 351 alloggi prodotti nel 2022. Infine, a seguito dei rincari delle materie prime e delle lavorazioni osservato nel 2022, le risorse per gli interventi cofinanziati dal Fondo complementare al Pnrr sono state integrate per un importo pari a quasi 4,4 milioni di euro portando ad un finanziamento complessivo di 18,2 milioni di euro.