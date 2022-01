LEGA GIOVANI – TRENTINO * COVID 19: LEONARDELLI: « GRAZIE ALL’ASSESSORE BISESTI PER AVER GARANTITO IL DIRITTO ALLO STUDIO »

15:07 - 5/01/2022

Covid 19, Leonardelli (Lega Giovani TN): “Grazie all’Ass. Bisesti per aver garantito il diritto allo studio.”

Di fronte alla proposta discriminatoria di delineare sistemi diversi di trattamento per studenti non vaccinati esposti al rischio di contagio, serve risaltare il grande lavoro svolto in Trentino dall’assessore Bisesti, che in 2 anni ha avuto il coraggio di effettuare politiche gestionali nei confronti della pubblica istruzione Trentina, dimostrando che il modello attuato dalla giunta Fugatti ha il coraggio di scegliere anche di fronte a situazioni di grave difficoltà e grande urgenza senza mai discriminare nessuno.

La Lega Giovani Trentino è il movimento giovanile più grande della Provincia, tra le nostre fila vi sono numerosissimi ragazzi nelle scuole e siamo orgogliosi di potere costatare che a nessuno è stato tolto il diritto allo studio, alla cultura e al divertimento, garantendo al contempo la piena sicurezza degli studenti, delle famiglie e degli operatori. Anche il Ministro Bianchi ha recentemente affermato la necessità di prendere il Trentino come modello per il nostro paese.

È il momento che il governo prenda atto che servono delle scelte nette, scelte queste che possono e devono partire dai territori di autonomia. Riteniamo necessario riassumere quanto prima affermato in due concetti molto semplici, al governo Draghi serve il coraggio dell’assessore Bisesti, nonché una riflessione su un aumento di esperienze di autonomia territoriale, che laddove ben gestita, garantisce a tutti di potere attuare la campagna vaccinale, come è stato fatto in Trentino, con grande successo.

Regioni con alti numeri di vaccini, sia per i giovani che soprattutto per le fasce a rischio, non possono negare il diritto allo studio o, peggio ancora, creare discriminazioni fra gli studenti, non è più accettabile, soprattutto se proviene dal PD che tanto pontifica sulla questione dell’uguaglianza, solo quando a loro fa comodo. Per la Lega Giovani il diritto alla cultura e all’istruzione è complementare, non alternativo, al diritto alla salute.

Marco Leonardelli (Coordinatore Lega Giovani Trentino)