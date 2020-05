VARAGONE (UIL SANITà TRENTINO) REPLICA A CONSIGLIERE ROSSATO (LEGA) * COVID-19: « DOVE SONO FINITI I 7 MILIONI DI EURO CHE I CITTADINI HANNO DONATO ALL’APSS PER L’EMERGENZA? »

Giuseppe Varagone Segretario della UIL FPL Sanità e Infermiere che ha operato da più di 20 anni presso l’Apss di Trento, risponde all’articolo stampa della Consigliere Rossato (Lega) riguardante secondo Lei il silenzio del Sindacato contro il Governo Nazionale.

Faccio presente alla Rossato che il DDL 55 votato dalla Giunta Provinciale di Maggioranza a capo il Presidente Fugatti, prevede una copertura di 15 milioni di euro da destinare soltanto ad alcune figure del Personale del Comparto e della Dirigenza Medica dell’APSS, del Personale delle RSA, dei Dirigenti Medici della medicina di base, dei Pediatri di libera scelta, del Personale della Sanita Privata che, in questi mesi hanno operato nell’emergenza COVID-19 e nel frattempo agli stessi sottraevano 20 milioni di euro sul rinnovo contrattuale 2019/2021 del Pubblico Impiego e congelavano 11 milioni sul rinnovo contrattuale 2016/2018 del Personale del Comparto dell’APSS.

Quindi, se la matematica non è un’opinione, hanno sottratto 31 milioni di euro per destinarne 15 milioni. Ora mi chiedo, c’era bisogno di una seduta del Consiglio Provinciale per far sparire magicamente 16 milioni di euro a questi Professionisti?

Chiediamo al Conigliere Rossato dove sono finiti i 12 Milioni di euro che il Governo Nazionale ha stanziato per la Provincia Autonoma di Trento per far fronte alla straordinaria emergenza COVID-19. E i 7 milioni di euro che i cittadini hanno donato all’Apss sempre a fronte dell’emergenza COVID-19.

Lei ha la consapevolezza di cosa sta succedendo nel mondo della Sanita Privata in trentino? Centinaia di Operatori Sanitari messi in cassa integrazione con una retribuzione del 80% del salario.

Ricordo alla Rossato che il Governo Nazionale non ha sottratto soldi già finalizzati per il rinnovo contrattuale del 2019/2021 per destinarli altrove, come invece ha fatto la Maggioranza della Provincia Autonoma di Trento di cui Rossato fa parte.

Concludo informandola che il Sindacato sia Provinciale che Nazionale vigila sempre contro i soprusi dei lavoratori senza fare sconti a nessuna corrente politica come Lea afferma ma ,

Le consiglio vivamente di esaminare quello che succede nella nostra Provincia Autonoma di Trento e non strumentalizzare se i Sindacati Nazionali si schierano con i Partiti di maggioranza o di opposizione.

*

Segretario Provinciale UIL FPL Sanità

Giuseppe Varagone