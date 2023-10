COMUNE TRENTO * “CAPITALE EUROPEA VOLONTARIATO 2024”: « IL PRESIDENTE MATTARELLA SARÀ OSPITE D’ONORE DELL’EVENTO (3/2/2024) »

16.55 - martedì 10 ottobre 2023

Il Presidente Mattarella ospite d’onore dell’evento di apertura di “Trento Capitale europea del volontariato 2024”. Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a inaugurare ufficialmente, il prossimo 3 febbraio, il programma di “Trento Capitale europea del volontariato 2024”. Il Presidente sarà l’ospite d’onore del grande evento di apertura che darà il via a un anno speciale, ricco di iniziative che mirano a far conoscere e a rafforzare la rete dell’associazionismo locale. Il volontariato cittadino nel 2024 sarà valorizzato come opportunità di crescita personale e collettiva, capace di rendere la città più vivibile, di promuovere la solidarietà, l’accoglienza e i valori europei di democrazia e partecipazione. Trento riceverà il testimone da Trondheim, città norvegese che è la Capitale europea del volontariato in carica nel 2023.