COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * 4 NOVEMBRE: « CONSEGNA ONORIFICENZE AL MERITO REPUBBLICA ITALIANA, PIAZZA S. MARIA MAGGIORE » (ELENCO INSIGNITI)

Consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Nella giornata di sabato 4 novembre p.v. con inizio alle ore 10.30 nella centrale Piazza Santa Maria Maggiore, in concomitanza con la Cerimonia Nazionale presieduta in Roma dal Presidente della Repubblica, avrà luogo a Trento la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

L’evento si aprirà con lo schieramento del Reparto Interforze composto da rappresentanze dell’Esercito, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Alla presenza del Commissario del Governo, del Presidente della Provincia autonoma di Trento, del Sindaco del Capoluogo, delle Autorità locali, dei vertici delle Forze dell’Ordine, di Parlamentari, della Croce Rossa Italiana, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dopo l’Alzabandiera sulle note dell’Inno nazionale, seguirà la lettura del messaggio del Capo dello Stato e del Ministro della difesa.

Dopo un breve indirizzo di saluto da parte delle Autorità presenti, il Commissario del Governo procederà, unitamente ai Sindaci di residenza degli Insigniti, alla consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica a 19 cittadini residenti in questa provincia. L’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” – O.M.R.I., secondo i fini indicati dalla Legge 3 marzo 1951, nr. 178 che lo ha istituito, è destinato a ricompensare i cittadini che si sono distinti per le benemerenze acquisite verso la Nazione nei campi delle scienze, delle arti, delle lettere, dell’economia, nel disimpegno di cariche pubbliche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

In caso di maltempo la consegna si svolgerà nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia. Con la cerimonia di sabato 4 Novembre si conclude il ciclo di celebrazioni per la commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre iniziato il 2 Novembre con la deposizione di corone presso le lapidi di Palazzo Thun, al Monumento ai Caduti di Piazza della Portela ed al Cimitero di Trento e proseguito nella giornata del 3 novembre, che celebra il 105° anniversario dell’entrata in Trento delle Truppe Italiane, con la deposizione di corone alla Fossa dei Martiri al Castello del Buonconsiglio.

COMMENDATORE Residenza

1. ZELANO Gen. B. Guido (Comandante Reg.le GdF)

UFFICIALE

2. CALI’ Antonino (Agente di Polizia di Stato in congedo, volontariato) Trento

CAVALIERI

3. BIASI Marcello (impegno nel sociale) Sfruz

4. CORAZZOLLA Renato (Lgt GdF presso Procura di Trento) Predaia

5. DELLAGIACOMA Lucia (infermiera – volontaria) San Giovanni di Fassa

6. DOSSI Dario (volontariato) Rovereto

7. FRANCESCHINI Roberto (ex infermiere – giornalista – impegno civico)Vallelaghi

8. FRIZZI Avv. Paolo (Pres. ANA) assente Trento

9. GABRIELLI Vigilio (Soccorso Alpino e Speleologico) Moena

10. GIORI Morena (imprenditrice – volontariato) Rovereto

11. MAINES Dr. Mariano (ex Sindaco – volontariato) Campodenno

12. NATALE Enzo (volontariato) Calceranica al Lago

13. PANICO Col. Francesco (Esercito) assente Riva del Garda

14. PANNUTI Mar. CC. Bruno (Com.te Staz. Carabinieri) Pieve di Bono-Prezzo

15. PEDRETTI Defendente (imprenditore – volontariato) Carisolo

16. RASOM Aldo (Soccorso Alpino e Speleologico) San Giovanni di Fassa

17. RAVELLI Maurizio (volontariato) Commezzadura

18. SARTORI D.ssa Debora (Segr. Comunale – impegno emergenza covid) Rovereto

19. SIMONI Bruno (Ex Sindaco – cariche pubbliche – volontariato) Tre Ville