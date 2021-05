COPPOLA (EUROPA VERDE) * PRIMO MAGGIO 2021: « I FONDI EUROPEI DEL RECOVERY PLAN DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI PER FARE RIPARTIRE L’ECONOMIA ED IL LAVORO »

Sarà un Primo Maggio, festa del Lavoro, diverso quello che si festeggerà domani. Ricorre in un anno difficilissimo, colpito dall’emergenza sanitaria che già nel 2020 ha messo tutti a dura prova. Uno spiraglio si sta aprendo con la campagna vaccinale che, seppure corra da regione a regione a velocità diverse, rappresenta la speranza che ci permette di guardare con fiducia al futuro. L’obiettivo principale è poter ripartire in tutti i settori della nostra vita in sicurezza, consapevoli che il lavoro e il vaccino sono l’unica soluzione possibile per poter garantire a tutti un futuro migliore.

Un augurio particolare lo voglio rivolgere in questa ricorrenza ai nostri ragazzi e ragazze che studiano e si impegnano per costruirsi un futuro solido. Proprio per loro il lavoro deve essere mantenuto al centro dei nostri impegni, della nostra attività. I Fondi europei del Recovery Plan dovranno essere utilizzati per fare ripartire l’economia, il lavoro, e realizzare quelle opere non più rinviabili al passo coi tempi: digitalizzazione, economia verde, ambiente, sanità, scuola.

Solo se riusciremo a centrare questi obiettivi potremo sperare in una ripresa occupazionale seria e duratura che possa dare garanzie e tranquillità a tutti i lavoratori, oggi molto provati anche sul piano economico. Il 30 giugno scade il divieto di licenziamento, e se ciò non sarà accompagnato da una congrua ripresa e da una concreta riforma degli ammortizzatori sociali, rischia di penalizzare in modo ancor più grave giovani e donne, che sono le due categorie maggiormente colpite. Prioritaria sarà la tutela della salute nei luoghi di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici, il sostegno dell’economia e della domanda di lavoro, il supporto al lavoro e ai redditi, ricercando soluzioni condivise attraverso il dialogo sociale.

Che sia un Primo Maggio di impegno, solidarietà e speranza per tutti.

*

Lucia Coppola

Portavoce dei Verdi del Trentino – Cons. provinciale gruppo Misto/Europa Verde