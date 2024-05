COALIZIONE “GIANPIERO LUI“ * CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE: «APPUNTAMENTO A ROVERETO – LARGO FOIBE, 24/5 ORE 19.00»

18.25 - giovedì 23 maggio 2024

Domani (venerdì 24 maggio) dalle ore 19.00 la coalizione che sostiene il candidato Sindaco Gianpiero Lui (composta dalle liste di Patt, Lui Sindaco, Rovereto al Centro, Forza Italia e Lega) si ritrova con simpatizzanti e sostenitori per un momento di festa e condivisione al termine di un’intensa campagna elettorale che ha visto candidati e liste impegnate senza sosta in incontri sul territorio, serate di approfondimento e momenti di incontro con categorie economiche, mondo dell’associazionismo sportivo, culturale, del volontariato, operatori e cittadini. Volutamente la festa di fine campagna elettorale non prevede invitati da fuori Rovereto: festeggeremo tra concittadine e concittadini, perchè amiamo Rovereto e vogliamo essere noi i protagonisti del futuro della nostra città.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!