TRENTINO IN AZIONE * ELEZIONI EUROPEE: «IL NOSTRO DISAPPUNTO PER IL RISULTATO ELETTORALE, DIPESO DA CARENZE ORGANIZZATIVE DEL PARTITO»

21.24 - sabato 15 giugno 2024

“Il Comitato Direttivo provinciale di Trentino in Azione esprime forte disappunto per il risultato elettorale conseguito a livello nazionale in occasione delle recenti elezioni europee. Ritiene che ciò sia dipeso da gravi carenze sia nella conduzione politica che organizzativa del partito. Auspica di conseguenza l’apertura di una fase costituente per un “nuovo partito dei riformisti”. Il Comitato Direttivo ritiene che un tale percorso debba necessariamente prevedere caratteri di apertura e contendibilità per essere efficace ed attrattivo.

Non si tratta quindi di riprendere un dialogo tra i gruppi dirigenti di Azione, Italia Viva, +Europa, che riproporrebbe le stesse dinamiche negative che hanno portato all’attuale situazione, ma di trasformare realmente Azione in quella casa comune, aperta e accogliente per tutte le culture riformiste, che costituiva il nostro progetto iniziale. Per fare questo è indispensabile che il percorso costituente veda protagonisti in primo luogo i territori, sia caratterizzato da apertura e contendibilità, punti alla costituzione di organismi politici nazionali rappresentativi delle varie anime, dotati di poteri reali e realmente funzionanti.

Il Comitato Direttivo Provinciale esprime altresì grande soddisfazione per il risultato ottenuto a livello provinciale grazie all’intesa raggiunta con Casa Autonomia sulla candidatura di Mario Raffaelli e all’appoggio dichiarato da singole personalità di Campo Base. Da quindi mandato al gruppo dirigente di proseguire, nelle forme da concordare con Casa Autonomia, il processo iniziato con le elezioni europee con particolare riferimento alle prossime scadenze amministrative.

Il Direttivo di Trentino in Azione