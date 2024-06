RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * EXPO RIVA SCHUH – GARDABAGS: «SI E APERTA OGGI LA 101MA EDIZIONE, 1.300 GLI ESPOSITORI PROVENIENTI DA 40 NAZIONI»

17.30 - sabato 15 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dal 15 al 18 giugno 1300 espositori, brand e aziende rappresentate, provenienti da 40 nazioni, animeranno i padiglioni fieristici dell’edizione numero 101 di Expo Riva Schuh & Gardabags. 50.000 mq lordi di superficie espositiva, 11 padiglioni al completo e 4 hotel coinvolti. L’area dedicata a borse, valigeria e accessori di Gardabags conta 47 aziende, provenienti da Bangladesh, Cina, Germania, India, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Taiwan e Turchia. Ben 19 gli eventi organizzati, con market focus, talk su moda e tendenze, appuntamenti con l’innovazione e celebrazioni per la 101ma edizione.

Solo un paio di anni fa c’era chi parlava di fine delle fiere in presenza, a favore degli eventi virtuali. Mai previsione fu tanto errata. Lo dimostra la recente ricerca di Prometeia in cui si rileva come le imprese che partecipano agli eventi fieristici raggiungano livelli di crescita quasi doppi rispetto alla media e come, nei prossimi tre anni, potrebbero portare un incremento aggiuntivo di quasi un punto percentuale alla crescita dei propri settori di appartenenza. La ricerca dimostra inoltre che oltre il 50% dell’export italiano viene generato attraverso contatti avviati proprio durante le manifestazioni espositive.

Dati da ritenersi validi anche a livello globale vista l’ottima salute di cui gode Expo Riva Schuh & Gardabags che proprio questa mattina, a Riva del Garda, ha tagliato il nastro della 101a edizione. La più importante fiera internazionale dedicata alla calzatura di volume, alla pelletteria e all’accessorio, in programma dal 15 al 18 giugno, non solo registra il tutto esaurito, ma addirittura una nutrita lista d’attesa di aziende che vorrebbero portare i loro prodotti in manifestazione.

Nel ricordare la scomparsa di uno dei fondatori della manifestazione e grande amico di Riva del Garda, Friedrich Karl Eichholz, il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini svela il segreto del successo di Expo Riva Schuh & Gardabags: “Si deve tutto alla genialità di chi ha pensato di poter fare business in un luogo bello e rilassante e, soprattutto negli ultimi anni, di aprirsi all’internazionalità e puntare con costanza al coinvolgimento di tutti i principali Paesi produttori a livello globale”.

Sottolinea il concetto anche Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi: “Grazie alla stretta collaborazione con Agenzia ICE (ITA – Italian Trade Agency), oggi sono in fiera 150 nuovi hosted buyer e giornalisti, provenienti da 43 Paesi. Numeri di rilievo generati anche grazie al lavoro capillare del nostro staff che in questi anni ha visitato tutti i principali distretti produttivi e incontrato i maggiori compratori del settore in tutto il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, dall’India all’America Latina. Lavoriamo ogni giorno per aumentare il numero di visitatori presenti in fiera, grazie alla nostra rete di 15 delegati internazionali che rappresentano 80 Paesi al mondo e per far crescere la community mondiale della calzatura presente a Riva del Garda”. Albarelli svela anche un’altra importante chiave del successo di Expo Riva Schuh & Gardabags: “Non puntiamo solo sui numeri, ma anche ad essere custodi attenti della nostra comunità di riferimento. Pertanto, abbiamo costruito servizi di matching fra domanda e offerta come i Market Focus, il Business Scout e una Piattaforma Digitale assistita dall’Intelligenza Artificiale. Tutti strumenti che consentono ai compratori di trovare più facilmente i prodotti che cercano individuandone tipologia, fascia di prezzo e stile”.

I NUMERI DELLA FIERA

Veniamo ai numeri messi sul tavolo da questa edizione, che vedrà protagonisti 1300 espositori, brand e ditte rappresentate provenienti da 40 nazioni, tra cui i maggiori Paesi produttori mondiali. Gli espositori provengono per il 37% dall’Europa geografica (di cui 20% Italia) e per il restante 63% da Paesi extra-europei. Quali le nazioni maggiormente rappresentate? La Cina guida la classifica degli espositori andando a sfiorare il 35% delle presenze, seguita dall’Italia (20%) e da Turchia e India che i attestano sull’11%. Da notare anche la presenza di diversi produttori dal Brasile (circa il 3%) e, in particolare, delle aziende provenienti dai distretti alluvionati del Rio Grande do Sul che hanno fatto di tutto per essere comunque in fiera nonostante le enormi difficoltà che devono affrontare.

I visitatori dell’edizione 101 di Expo Riva Schuh & Gardabags avranno a disposizione la consueta varietà di offerta sia di tipologie di prodotto che di produttori con marchi propri o disponibili per il private label. Varie anche le fasce di prezzo che coprono una forbice dagli 8 ai 60 euro, oltre a una buona rappresentanza della fascia fino ai 100 euro e oltre. Non manca il tema della sostenibilità: il 18% degli espositori offre prodotti certificati. Numeri notevoli che si completano con una superficie espositiva di 50.000 mq lordi, 11 padiglioni al completo, 4 hotel coinvolti e ben 19 eventi organizzati. Animano l’area dedicata a borse, valigeria e accessori di Gardabags 47 aziende, provenienti Bangladesh, Cina, Germania, India, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Taiwan e Turchia.

LE ISTITUZIONI

Presenti all’inaugurazione anche molte istituzioni, locali e nazionali. “Expo Riva Schuh & Gardabags è un evento importante per la comunità di Riva del Garda e per l’intero Trentino, che come sistema è riuscito a costruire un evento capace di affermarsi e di diventare un appuntamento imperdibile per gli operatori del settore a livello internazionale. – ha dichiarato Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento – La manifestazione è riuscita a superare gli anni difficili del Covid e a proiettarsi verso il futuro nonostante oggettive difficoltà. Nell’augurare a tutti una buona riuscita di questa edizione, voglio assicurare che la Provincia è pronta a garantire il supporto necessario affinché questo importante appuntamento fieristico possa cogliere e vincere, ne sono certo, le sfide future che le attendono”.

Il sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi, ha espresso grande orgoglio a nome di tutta la città. “La Fiera è un comparto economico fondamentale e irrinunciabile per la nostra città. L’economia di Riva del Garda dipende infatti anche dal nostro polo fieristico, dove oggi inauguriamo un evento con 50 anni di storia, costellati di successi e risultati. Expo Riva Schuh & Gardabags promuove l’innovazione, offre una vetrina delle novità del settore, dà spazio ai giovani e si impegna sul fronte della sostenibilità”.

“La collaborazione tra ICE ed Expo Riva Schuh & Gardabags sui mercati esteri si è sviluppata negli anni in maniera sempre più organica ed efficace, fino a rendere la manifestazione rivana un punto fermo della nostra programmazione promozionale. Per questo, oltre ad esprimere grande soddisfazione per i risultati ottenuti, siamo pronti a lavorare insieme fin da ora sulla prossima annualità, grazie alle risorse già approvate nella pianificazione ICE 2024/25, proseguendo nel supporto ad un evento che si è dimostrato in grado di attrarre in Italia i più importanti operatori da ogni parte del mondo e di farli incontrare con l’offerta italiana presente in fiera”, ha commentato Matteo Masini, Dirigente Ufficio Beni di Consumo di ITA – Italian Trade Agency.

Fabrizio Lobasso, Vice Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese e Direttore Centrale per l’Internazionalizzazione Economica MAECI ha sottolineato il ruolo fondamentale che gioca una manifestazione come quella rivana per il successo di tutto il sistema Paese: “Se oggi, nonostante le numerose complessità geopolitiche, l’Italia risulta vincente a livello internazionale, come indicato anche dai dati ISTAT diffusi ieri che vedono le esportazioni crescere del 10,7% rispetto allo scorso anno, è grazie al raccordo istituzionale e alla stretta collaborazione con le forze non istituzionali, come quelle che hanno organizzato questa manifestazione. Assieme a istituzioni e tessuto imprenditoriale siamo impegnati a far primeggiare i valori tipicamente italiani di bellezza, creatività, fantasia e capacità di adattamento che ci rendono famosi nel mondo”.

Ha chiuso il giro di tavolo Roberto Luongo, Consigliere del Ministro per l’Internazionalizzazione e la Valorizzazione del Made in Italy: “Negli ultimi cinque anni Expo Riva Schuh & Gardabags ha saputo crescere come manifestazione acquistando peso non solo a livello internazionale, ma anche nazionale, grazie alla sua capacità di radunare il mondo a Riva del Garda, ma anche di valorizzare il Made in Italy dando spazio al saper fare nazionale. Se oggi l’Italia risulta essere la quinta potenza commerciale al mondo, a un passo dal sopravanzare il Giappone, lo si deve ai nostri imprenditori e a manifestazioni come Expo Riva Schuh & Gardabags che hanno permesso all’export di crescere del 2,3% nei primi 4 mesi dell’anno con un saldo attivo che sfiora i 18 miliardi di euro. L’Italia non può fare a meno di puntare sull’internazionalizzazione e quindi non può fare a meno di una manifestazione come quella rivana che sulla dimensione internazionale punta da tempo. Non può farne a meno perché il nostro export pesa per il 32% del PIL nazionale e, se si aggiungono servizi e turismo, si supera il 50%. Contando che Expo Riva Schuh & Gardabags porta con sé export, servizi e turismo, questa fiera non può che risultare un asset strategico per il Paese”.

LE INIZIATIVE

Torna l’Innovation Village Retail, realizzato in collaborazione con Retail Hub: l’iniziativa renderà protagoniste 10 start up internazionali provenienti da 7 Paesi (Estonia, Italia, Israele, Regno Unito, Spagna, Svezia, USA), focalizzate sull’innovazione tech del settore. Si confermata anche l’Area Highlights, in collaborazione con Arsutoria: workshop, talk con esperti del settore e 20 prototipi appartenenti alle collezioni di 12 espositori che, selezionati da un comitato moda, saranno esposti come riferimento delle tendenze durante la manifestazione.

Grande, anche in questa edizione, è l’attenzione di Expo Riva Schuh & Gardabags alla sostenibilità: mobilità dolce, moquette riciclabile e stand sempre più green sono solo alcune delle iniziative messe in campo a favore dell’ambiente. L’inclusività è un altro punto cruciale, concretizzato anche con il Charity Programme in collaborazione con Soles4Souls, che intende sensibilizzare gli espositori al riutilizzo e alla donazione dei prodotti invenduti, trasformandoli in opportunità. Durante l’inaugurazione è stata presentata “A step in the history, 50 years of Expo Riva Schuh & Gardabags. 1974-2024, 100 successful editions” (realizzata da Foto Shoe 30, con il progetto grafico di Edizioni AF), la monografia che celebra i 50 anni di attività di Expo Riva Schuh & Gardabags. Un libro che rievoca la nascita e i sentieri percorsi dalle prime 100 edizioni della manifestazione, dal 1974 al 2024; uno sguardo al passato con l’intento di prendere lo slancio e rivolgere i pensieri a quanto ancora accadrà.

Le celebrazioni per il traguardo di queste 101 edizioni coinvolgeranno, nel dopo fiera, l’intera comunità con le Summer Celebration Nights. Oggi, domani e lunedì 17 giugno Spiaggia Olivi aprirà le sue porte, a partire dalle ore 21.30, per tre serate di musica dedicate alla community della calzatura, ma anche alla cittadinanza e ai turisti. “Tutte queste iniziative evidenziano la capacità di innovare del team e la forza internazionale di questa fiera, tanto che, a fine anno, Riva del Garda Fierecongressi investirà 25 milioni di euro per realizzare parte dei lavori di ampliamento del quartiere fieristico che necessita di crescere per ospitare i tanti nuovi espositori che vogliono entrare a far parte della manifestazione”, conclude Roberto Pellegrini.