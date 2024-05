PRESIDENZA – CONSIGLIO PAT * ASSESTAMENTO BILANCIO: «DISABILITÀ, PROPOSTO L’UTILIZZO DI 2 MILIONI PER IMPLEMENTARE I CAPITOLI DI BILANCIO»

18.18 - giovedì 23 maggio 2024

L’Ufficio di Presidenza consiliare si è riunito oggi pomeriggio a Palazzo Trentini, per esaminare preliminarmente la bozza di assestamento del bilancio del Consiglio provinciale prima della sua sottoposizione alla Conferenza dei capigruppo e all’aula consiliare. I componenti dell’Ufficio di Presidenza hanno concordato di proporre, nell’ambito del processo di approvazione dell’assestamento di bilancio, l’utilizzo di una quota considerevole dell’avanzo – per un valore di 2 milioni di euro – al fine di implementare i capitoli di bilancio della Provincia che interessano la disabilità, con particolare attenzione ai bisogni educativi speciali e agli interventi della legge provinciale cosiddetta “Dopo di noi”, che va a sostenere gli strumenti per i progetti di vita indipendente.