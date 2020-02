CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA * “IN THE WEB”: « SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE SUI PERICOLI DI INTERNET, AL TEATRO CUMINETTI IL 19/2 »

Quinto appuntamento con Scappo a teatro, la rassegna che il Centro Servizi Culturali S. Chiara rivolge esclusivamente al pubblico delle scuole, e che vede nel teatro un importante strumento formativo e di approfondimento. Mercoledì 19 febbraio, alle ore 10, sul palco del Teatro Cuminetti di Trento salirà la Action Theatre in English con “IN THE WEB”, spettacolo in lingua inglese, per la regia di Rupert Raison, che indaga e approfondisce le problematiche che ruotano attorno al mondo di internet.

Tre ragazzi britannici iniziano una nuova vita scolastica entrando per la prima volta in una Secondary School inglese – con tanto di uniformi – e cominciano così il loro percorso di formazione, indissolubilmente legato alla relazione con il World Wide Web. Il Workshow, interpretato dagli attori della Action Theatre in English, parla dei pericoli che possono nascondersi dietro il mondo di internet e dei social media, amicizie on line, cyber bullismo, identità false e altri temi del mondo virtuale, in una storia in cui il pubblico si identificherà fortemente con i giovani protagonisti.

Lo spettacolo, adatto ad un pubblico dagli 11 anni in su, rappresenta una preziosa occasione per ripassare alcune importanti regole della grammatica inglese: Be (past simple), physical descriptions, internet vocabulary (personal data, upload, privacy tour, offline, catfish ecc), present continuous (for the future), ask and give opinions.