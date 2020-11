PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SCUOLA: « LA DIDATTICA A DISTANZA PREVISTA PER LE SUPERIORI DAL NUOVO DPCM SARà ATTIVATA DA LUNEDì 9/11 »

La didattica a distanza sarà attivata anche in Trentino, a partire da lunedì 9/11, solo negli istituti superiori. La nuova disposizione per contenere la diffusione del virus interesserà anche il territorio provinciale, in ottemperanza al Decreto del presidente del Consiglio.

Lo ha deciso oggi la Giunta della Provincia autonoma di Trento, recependo il Dpcm nazionale. Su proposta dell’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura -Mirko Bisesti- si chiede ufficialmente al Governo – sulla base degli investimenti effettuati e della situazione epidemiologica attuale – di poter garantire la possibilità di adottare la Dad al 50% negli istituti superiori.

Nel frattempo, per questa settimana, continueranno le attività in presenza in tutte le scuole della provincia, fatta salva la possibilità per le famiglie di richiedere la didattica digitale integrata.