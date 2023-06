CNCA TRENTINO ALTO ADIGE * “SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA”: PRESIDENTE BASSETTI, « RASSEGNA DI INIZIATIVE E MOMENTI DI RIFLESSIONE (30/9 – 7/10) »

16.16 - giovedì 22 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

È stata presentata questa mattina la nona edizione della “Settimana dell’Accoglienza”, promossa dal Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza del Trentino- Alto Adige/Suedtirol. Il tema di quest’anno è “Cercando casa – abitare la comunità” e si svolgerà dal 30 settembre al 7 ottobre 2023.

La conferenza stampa è stata presieduta dal presidente del CNCA, Claudio Bassetti, il quale ha dato la parola per aprire l’incontro all’assessora per le politiche sociali del Comune di Trento, Chiara Maule. È stata sottolineata l’importanza e l’attualità del tema scelto, in quanto “Cercando casa” intende focalizzarsi non solo sull’edificio fisico, ma anche sul contesto e la comunità che rendono un posto “casa”.

Il presidente ha dedicato la Settimana dell’accoglienza a Frederick Akwasi Adolfo, un senza fissa dimora che era venuto dal Gambia per cercare un luogo dove costruire un futuro, vedere riconosciuti i propri diritti ed incontrare una comunità accogliente, ma che ha trovato la morte per mano di due ragazzini, frutto di un clima di esclusione, disprezzo ed odio nei confronti delle persone marginali.

“Cercando Casa”, una settimana centrata su coloro che la casa fisica la stanno cercando con difficoltà sempre crescenti. Ma anche su chi sta cercando una casa dove trovare riparo, dove ricostruirsi una vita, dove essere riconosciuto come persona, dove ritrovare la propria dignità, dove scoprire opportunità, dove imparare una lingua, dove manifestare un proprio credo, dove ritrovare un’appartenenza. Casa intesa anche come monumento collettivo di ripensamento e di relazione. Si intende quindi “lavorare per abitare la comunità: trovare risposte collettive a problemi che sembrano individuali” racconta Claudio Bassetti.

Successivamente è intervenuto Michelangelo Marchesi, coordinatore della cooperativa sociale Progetto 92, il quale ha ricordato come il tema della casa sia una questione che coinvolge una fetta sempre più grande di popolazione. Infatti, non solo gli ultimi e gli emarginati sono in difficoltà, ma anche chi un lavoro ce l’ha non riesce a pagare l’affitto perché ha uno stipendio troppo basso.

Hanno poi preso la parola Onorio Clauser, il vice-presidente della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, ente finanziatore della Settimana, e Laura Ravanelli per Fondazione De Marchi.

La “Settimana dell’Accoglienza” è una rassegna di iniziative, momenti di riflessione, stimoli e proposte che riunisce l’intera regione per sensibilizzare tutta la popolazione alla cultura dell’accoglienza. Le realtà private e pubbliche che desiderano partecipare organizzando un evento e portando un contributo di riflessione sul proprio territorio sono invitate a contattare e richiedere il format della scheda di adesione a segreteria.taa@cnca.it .