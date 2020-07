CENTRO SANTA CHIARA (TN) * “ TEATRO CAPOVOLTO “: « IL 17/7 SI ESIBIRà IL QUARTETTO OBMANN MUSI E IL TRIO AL FEMMINILE GRÖDNER FRAUENDREIGESANG CON LA CHITARRA DI OTTO DELLAGO »

Il Teatro Capovolto prosegue con una serata all’insegna della musica tirolese e altoatesina. Venerdì 17 luglio, ore 21.30, Piazza Battisti.

Terzo appuntamento con la musica del Teatro Capovolto. Venerdì 17 luglio, alle ore 21.30, sul palco del Teatro Sociale (rivolto verso Piazza Cesare Battisti) andrà in scena una serata dedicata alla musica popolare tirolese e gardenese, in collaborazione con il Centro Musica di Trento. Ad esibirsi sarà il quartetto OBMANN MUSI e il trio al femminile GRÖDNER FRAUENDREIGESANG con la chitarra di Otto Dellago.

Rappresentanti di spicco della musica popolare tirolese, Obmann Musi è un quartetto in cui suonano insieme il presidente del Tiroler Volksmusikverein (Peter Margreiter) e quello del Südtiroler Volksmusikkreis (Gernot Niederfriniger), accompagnati dalle rispettive mogli, Sonja e Bernadette. Quando il Tirolo del Nord incontra il Tirolo del Sud, e diventa un prezioso esempio di collaborazione tra paesi appartenenti all’Euregio. Il repertorio del gruppo è formato da pezzi originali della tradizione musicale popolare tirolese, come Walzer, Polka, Marsch e Bairisch Polka, eseguiti da alcuni fra i più caratteristici strumenti musicali tirolesi, che danno vita ad una allegra e travolgente nuvola sonora: l’arpa e il salterio tirolese, la “Steirische Harmonika” e il contrabbasso, l’ocarina e la fisarmonica, lo scacciapensieri e la chitarra.

Trio femminile proveniente dalla Val Gardena, il Grödner Frauendreigesang è composto da Monika Kelder, Claudia Moroder e Petra Dalzer, e da ormai oltre vent’anni si esibisce in giro per l’Europa (Austria, Germania e Italia, in particolare in Alto Adige). Il loro repertorio è prevalentemente composto da canti popolari in lingua tedesca, lasciando tuttavia grande spazio alla lingua ladina, che rimane la lingua madre del gruppo. Ad accompagnare i canti del trio, la chitarra di Otto Dellago, insegnante di scuola elementare.

Per quanto riguarda le MODALITÀ DI INGRESSO all’Arena di Piazza Battisti, l’accesso sarà contingentato e sarà consentito solamente previo acquisto del titolo a pagamento (5 euro), acquistabile sul sito www.primiallaprima.it, presso le Casse Rurali di Trento e presso la biglietteria del Teatro Auditorium (da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19). La sera dell’evento la biglietteria rimarrà chiusa.

Si invita il pubblico a volersi presentare con congruo anticipo in ragione delle procedure di ingresso condizionate dai protocolli anti Covid-19. L’accesso verrà consentito a partire dalle ore 20.15.

Si ricorda che è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine e il rispetto del distanziamento sociale, in ogni fase di ingresso all’Arena.

L’accesso in platea avverrà attraverso 3 varchi: Settore 1, Settore 2 e Settore 3, distinti per colore e numerazione. La numerazione del varco sarà indicata su ciascun biglietto. Una volta all’interno, lo spettatore dovrà obbligatoriamente sedersi sulle sedie di colore blu.

Si informa che tutti i posti sono al coperto. Pertanto, l’evento si terrà anche in caso di pioggia.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.centrosantachiara.it