AC TRENTO * ALEX NICOLAE BRAN: « ACQUISITO A TITOLO DEFINITIVO IL GIOCATORE RUMENO, VESTIRÀ LA MAGLIA GIALLOBLÙ »

A.C. Trento S.c.s.d. comunica di aver acquisito a titolo definitivo da A.C. ChievoVerona, via Union Feltre SSD, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alex Nicolae Bran.

A.C. Trento S.c.s.d. dà il benvenuto ad Alex Nicolae Bran e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.

LA SCHEDA DI ALEX NICOLAE BRAN

Nato in Romania il 24 gennaio 2000, Bran è un difensore esterno dall’ottima struttura fisica (181 cm d’altezza x 75 kg di peso), di piede destro e dalla grande duttilità, avendo egli ricoperto per più stagioni anche il ruolo di centrale.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile della Reggina, con cui arriva a militare sino ai Giovanissimi Nazionali e nel 2015 si trasferisce al ChievoVerona. In gialloblù resta per tre stagioni: per due anni gioca con la compagine Allievi Nazionali, mentre nella stagione 2017 – 2018 affronta con il sodalizio scaligero il campionato “Primavera 1”.

Nell’estate 2018 si trasferisce alla Reggiana in Quarta Serie: con i granata gioca 20 partite, raggiungendo il terzo posto nel girone D e la finale playoff, mentre nello scorso campionato, concluso anzitempo per l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, ha totalizzato 25 presenze (24 da titolare) con la maglia dell’Union Feltre, sempre in serie D.

