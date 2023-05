NURSING UP TRENTO / UIL FPL / CISL FP / FENALT * CONTRATTO SANITÀ 2022-24: « SÙBITO NUOVE RISORSE, PER VALORIZZARE I DIPENDENTI APSS TRENTINO »

08.23 - venerdì 19 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Finanziamento Contratto Sanità 2022-2024: subito nuove e specifiche risorse economiche per valorizzare i dipendenti Apss

Il giorno 26 maggio, dalle 10 alle 12.30 si terrà il nostro presidio di MOBILITAZIONE SINDACALE in P.za Dante, sotto il palazzo della regione, chiediamo:

-L’implemento delle assunzioni di personale, visti i carichi di lavoro ormai insostenibili.

-Lo stanziamento di adeguate risorse economiche in assestamento di bilancio per il nuovo contratto di lavoro 2022/2024, finalizzate alla valorizzazione dei professionisti sanitari, del personale Oss, del personale tecnico-amministrativo e degli operai.

-l’individuazione di specifici fondi per la revisione dell’ordinamento professionale

-lo specifico stanziamento dei fondi per riconoscere impegno, disagio (implemento economico per straordinari, rientro in servizio, pronte disponibilità, ecc..) e la responsabilità delle varie funzioni professionali

-l’immediata convocazione del tavolo Apran per definire un accordo con i criteri per l’utilizzo di una somma di 5 milion i di euro lordo dipendente, da distribuire “una tantum”

-la convocazione del tavolo Apran per riprendere la trattativa per la revisione della parte giuridica 2019/21, con particolare riferimento agli istituti del part-time e della conciliazione vita-lavoro e per stipulare nel contempo un nuovo accordo sulle fasce economiche

-l’individuazione di fondi extracontrattuali a carico della provincia per le progres- sioni verticali

-l’aumento del pagamento delle prestazioni aggiuntive, con fondi extracontrattuali -l’implemento di fondi per riconoscere le mansioni rilevanti

-l’aumento del buono pasto, con la possibilità di cumulabilità e maggiori convenzioni con le ristorazioni territoriali

*

Cesare Hoffer- Coordinatore Provinciale Nursing up Trento

Giuseppe Varagone- Segretario Uil Fpl sanità Trento

Giuseppe Pallanch- Segretario Cisl Fp Trento

Paolo Panebianco- Segretario referente sanità Fenalt Trento