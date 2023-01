FDI TRENTINO * AMMINISTRATIVE 2023: URZÌ, « PROPONIAMO FRANCESCA GEROSA CANDIDATA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, È UNA SCELTA DEL TERRITORIO PER RENDERE PIÙ FORTE L’AUTONOMIA »

16.28 - giovedì 12 gennaio 2023

Fratelli d’Italia del Trentino propone Francesca Gerosa candidata presidente della Provincia – Urzì (FdI): scelta del territorio, per rendere più forte l’autonomia

Gli organismi dirigenti di Fratelli d’Italia del Trentino hanno nella loro ampia autonomia locale discusso ad ogni livello nelle ultime settimane sul ruolo, la funzione, l’impegno e la forte impronta che il partito intende dare all’impianto di governo della Provincia autonoma di Trento. Il commissario provinciale di FdI ha quindi assegnato oggi, al termine della riunione dei membri di diritto del Coordinamento provinciale (deputati, consiglieri provinciali, dirigenti nazionali, capigruppo dei comuni in cui FdI ha un proprio gruppo consiliare), a Francesca Gerosa il pieno mandato di rappresentare la proposta di Fratelli d’Italia per la guida di una solida coalizione di governo provinciale.

La proposta è stata comunicata in massima autonomia agli organi nazionali del partito che del nominativo proposto hanno condiviso il valore professionale e la competenza e l’alto profilo.

“È per me un onore oggi mettermi a disposizione del Trentino per essere a servizio della nostra Terra e della nostra gente: colgo questa opportunità, e la fiducia che mi viene data, con orgoglio e responsabilità, nella consapevolezza che, con me, tutta la comunità di Fratelli d’Italia è pronta a mettersi a lavoro per far crescere la nostra Provincia”, ha commentato Francesca Gerosa alla comunicazione trasmessale dal commissario provinciale On. Urzì.

“Fratelli d’Italia è un partito che è cresciuto moltissimo in questi anni, grazie al lavoro di qualità della nostra Presidente e di tutti i nostri militanti. Il percorso che abbiamo fatto anche in Trentino dal 2018 è stato importante ed è stato realizzato da tutti gli eletti ed i militanti con passione e amore per le nostre valli e le nostre città. Siamo consapevoli di quanto sia necessario, sempre ma in questo momento storico più che mai, ascoltare persone e territori, che devono essere realmente coinvolti in quanto vero motore del futuro del nostro Trentino e della nostra Autonomia. Crediamo – aggiunge Gerosa – nella coalizione del centrodestra che sosteniamo attraverso le nostre esperienze politiche e professionali, con il coraggio di elaborare e proporre anche nuovi obiettivi strategici, amministrativi e di territorio, necessari per disegnare il futuro della nostra Provincia ed il suo ruolo strategico”.

“Fratelli d’Italia non intende proporre questioni pregiudiziali nei confronti di alcun candidato, tanto più per il presidente uscente Maurizio Fugatti – ha precisato con assoluta chiarezza il commissario di FdI Trentino, il deputato Alessandro Urzì – ma proprio per questo non ritiene possa essere posto un limite a proposte altrettanto competenti e soprattutto espressione di parte di quel mondo di aspirazioni di programma e valori che fa riferimento al primo partito in Italia ed in Trentino.

Un dovere morale – precisa Urzì – quello di mettere in campo, al servizio della coalizione, una proposta caratterizzante di Fratelli d’Italia coerente con il carattere programmatico lucido e determinato che è il segno che contraddistingue l’impegno di Giorgia Meloni trasferito sul territorio”.

La scelta è stata comunicata al Presidente uscente Fugatti rinnovandogli stima e gratitudine ma rimarcando anche la necessità di un contributo attivo del partito di Fratelli d’Italia e della sua comunità militante alla coalizione ed al progetto di consolidamento dell’autonomia trentina e delle opportunità per il territorio.

“Solo un governo del Trentino perfettamente in sintonia (partendo dai suoi principali attori) con il governo nazionale può peraltro garantire – ha aggiunto l’On. Urzì – la specificità del territorio, la tutela delle sue specialità uniche, è la risposta a tutte le richieste di garanzia e stabilità richieste dalle popolazioni locali. Suicida è l’arroccamento della sinistra su schemi che si contrappongono in questo momento alle forze di governo nazionale perché l’autonomia del Trentino la si difende e rappresenta a Trento ma ancora più efficacemente a Roma, in Parlamento ed al Governo”.

Urzì ha voluto essere ancora più chiaro: “Nel grande momento dell’avvio delle importanti riforme istituzionali c’è la necessità di un profondo raccordo fra autonomia e governo e fra le forze di governo locali con quelle di governo nazionale, necessariamente allargato (data la unicità del territorio trentino) alle espressioni locali della politica che costituiscono un valore aggiunto prezioso e di cui Fratelli d’Italia ha il massimo rispetto e considerazione e ritiene strategiche per il futuro di un progetto vincente ed orgoglioso, chiaramente alternativo alla Sinistra che ha usato l’autonomia come una riserva privata di pascolo, non come un patrimonio collettivo quale e deve tornare pienamente ad essere. La proposta di Francesca Gerosa va esattamente in questa direzione”.

