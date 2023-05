CIA (FDI) * SANITÀ: « IN ITALIA IL 52% DEI MEDICI ED IL 45% DEGLI INFERMIERI HA RAGGIUNTO LA SOGLIA DEL “BURNOUT” »

19.32 - giovedì 18 maggio 2023

“Nei giorni scorsi, la stampa nazionale ha riportato una notizia riguardante il Trentino. Due operatori sanitari sono stati rinviati a giudizio per presunte attività di mobbing nei confronti dei loro colleghi. Non entrando nel merito della vicenda, è importante ricordare quanto sia fondamentale vigilare affinché medici, infermieri e operatori socio-sanitari possano svolgere la propria professione in un ambiente sereno. Un ambiente tossico può danneggiare non solo loro, ma anche i nostri pazienti.

In Italia, il 52% dei medici e il 45% degli infermieri ha raggiunto la soglia del burnout, il che significa che sono arrivati al punto di esasperazione. Un operatore su due sta considerando di abbandonare questa professione. Ma vi chiedo: possiamo permetterci di perdere queste preziose risorse?”.

*

Claudio Cia

Consiglio provincia autonoma Trento – Capogruppo FdI –