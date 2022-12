CGIL CISL UIL – TRENTINO * CARO BOLLETTE ITEA: « LA GIUNTA PAT AGISCA PER INTEGRARE ED ESTENDERE IL BONUS STATALE, FINO A 30MILA EURO DI ISEE »

16.54 - mercoledì 21 dicembre 2022

È passato oltre un mese da quando l’assessora Stefania Segnana ha assunto l’impegno per uno stanziamento straordinario per Itea in modo da sostenere le famiglie di inquilini che si trovano alle prese con spese condominiali e bollette fortemente cresciute. Ad oggi, però, da Piazza Dante non è ancora stato assegnato nemmeno un euro. “La società, dunque, si trova con le mani legate, mentre le famiglie rischiano di restare al buio e al freddo e nel tempo di subire lo sfratto.

Per questa ragione oggi Cgil Cisl Uil hanno scritto al presidente Maurizio Fugatti chiedendo conto dello stanziamento aggiuntivo e sollecitando un rapido via libera, proprio per la situazione di difficoltà in cui versano molti nuclei.

Allo stesso tempo consapevoli della necessità di mettere in atto interventi efficaci, ma anche sostenibili Cgil Cisl Uil chiedono alla Giunta provinciale di agire in parallelo anche su un altro fronte, integrando il bonus bollette nazionale annunciato dal Governo nazionale.

“La misura statale coprirà le famiglie con Isee fino a 15mila euro, la Provincia potrebbe intervenire con una misura analoga coprendo i nuclei con Isee da 15mila a 30mila euro. In questo modo si porterebbe un sostegno concreto anche a molte famiglie che oggi risiedono in alloggi Itea e allo stesso tempo si potrebbe finalizzare l’intervento Itea per la rateizzazione delle spese condominiali a quegli inquilini con Isee sopra i 30mila euro, senza duplicare gli aiuti sugli stessi destinatari, ma sostenendo un numero maggiore di famiglie. Le risorse sarebbero dunque investite in modo più efficace e l’aiuto alle famiglie potrebbe anche essere più consistente.