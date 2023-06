WWF TRENTINO * CONOSCERE IL LUPO: « SERATA INFORMATIVA PER CAPIRE COME COESISTERE CON I GRANDI CARNIVORI, A CASTELLO TESINO (7/6 – 20.30) »

10.48 - sabato 3 giugno 2023

Per la coesistenza con i grandi carnivori, queste sono settimane tormentate: giorni durante i quali tutti noi siamo chiamati a rimettere in discussione un rapporto con la montagna ed il selvatico che abbiamo dato per scontato a lungo. É una riflessione complessa e delicata, che possiamo sperare di affrontare con dignità solo partendo da un comune punto d’incontro: quello della conoscenza.

Vi invitiamo quindi alla prossima serata a cura di Io non ho paura del lupo APS e moderata da noi di WWF Trentino il prossimo mercoledì 7 giugno alle 20:30 al Palazzo Gallo di Castello Tesino in via Municipio Vecchio 2: per scoprire come vive e come si comporta il lupo, ma anche per ridare spazio ad un dibattito finora inquinato da inutili estremismi, con coraggio e rispetto reciproco.