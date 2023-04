CGIL CISL UIL – TRENTINO * ASSEGNO UNICO: « BENE L’UNA TANTUM, MA ORA SERVE L’ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALL’INFLAZIONE »

17.21 - venerdì 14 aprile 2023

Assegno unico. “Bene l’una tantum. Ma ora serve l’adeguamento strutturale all’inflazione”. Appello dei sindacati alla Giunta: “l’Autonomia non resti indietro rispetto allo Stato”. A breve un documento sindacale sulla variazione di bilancio prevista a maggio. Dichiarazioni dei segretari generali di Cgil Cisl Uil del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

“Accogliamo con favore l’attuazione della misura che innalza per il primo semestre dell’anno l’assegno unico provinciale contro la povertà e per i figli minori del 4%. Va detto però che si tratta solo di un una tantum. Come ricorda la Giunta, noi chiediamo invece la piena indicizzazione all’inflazione dell’assegno unico e delle altre misure del welfare provinciale. Serve quindi un aumento strutturale e non temporaneo – pari ad almeno l’8% – delle misure di sostegno al reddito delle famiglie trentine che altrimenti negli anni vedrebbero ulteriormente erosa la loro capacità di spesa già messa in crisi dall’aumento dei mutui e dei prezzi che oggi si riversano su beni fondamentali come alimentari e abitazione. Tra l’altro è quello che ha già fatto l’Inps a febbraio con l’adeguamento degli assegni unici universali. Sarebbe paradossale, a pochi mesi dalle elezioni, dover certificare che l’Autonomia resta indietro rispetto allo Stato.

Per questo chiediamo alla Giunta di individuare e stanziare fin dall’ormai prossima variazione di bilancio – oggi un veicolo legislativo del tutto vuoto in attesa della quantificazione dell’avanzo di amministrazione che avverrà solo a fine mese – le risorse necessarie all’adeguamento degli assegni, oltre a misure come il ripristino delle agevolazioni sull’addizionale Irpef, il rinnovo dei contratti, gli investimenti nell’edilizia abitativa e nella gestione dell’emergenza idrica.

A questo proposito, considerato il fatto che la Giunta ha scelto di comprimere i tempi del confronto sui contenuti della variazione che di fatto svuota l’assestamento di bilancio, nei prossimi giorni invieremo precise richieste alla Giunta e alla Prima Commissione sulle priorità da dare all’utilizzo delle risorse dell’avanzo di amministrazione”.