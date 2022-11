ON. URZÌ (COORDINATORE FDI / TN-AA) * REPLICA A ENPA: « GRANDI PREDATORI, IDEOLOGICA LA PRESA DI POSIZIONE SULLE PAROLE DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA »

16.20 - domenica 06 novembre 2022

NOTA STAMPA DEL COORDINATORE REGIONALE DI FDI ON. URZÌ

GRANDI PREDATORI, IDEOLOGICA PRESA DI POSIZIONE DELL’ENPA SULLE PAROLE DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA

Ho appreso con una certa dose di sorpresa della nota sopra le righe dell’Enpa alle semplici dichiarazioni di attenzione del ministro all’agricoltura e sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, ieri a Bolzano, sul tema del crescente allarme del mondo produttivo e dei cittadini nei territori di montagna, dove sono sempre più frequenti casi di aggressione da parte di lupi e orsi ad animali domestici o di allevamento e la confidenza di alcuni esemplari con ambiti abitati.

Il ministro Lollobrigida peraltro ha risposto con sollecitudine agli appelli di allevatori e residenti (ieri la consegna di un dossier da parte dei giovani agricoltori del Bauernbund) semplicemente affermando come il tema del massacro perpetrato dai lupi e orsi verso centinaia di animali da pascolo indifesi anche in prossimità di centri abitati sarà portato in approfondimento e ad un confronto virtuoso con tutti i soggetti interessati. Non stiamo parlando della naturale catena biologica naturale e selvatica ma del progressivo affacciarsi dei grandi predatori nei centri urbani, in contesti residenziali di montagna o negli allevamenti in cui sono quasi quotidiane stragi di animali.

La denuncia viene dalle associazioni e dalle istituzioni locali. Il ministro ha detto che pragmaticamente ci si confronterà con le istituzioni italiane ed europee e senza alcun pregiudizio si affronterà il problema senza nasconderlo sotto il tappeto come tanti hanno fatto prima di lui. Gli è ben nota, come affermato ieri è ricordato nel corso dei colloqui, la legge 157/92 e le direttive europee così come il ruolo delle istituzioni incaricate di vigliare su razze e specie animali.

Ogni tentativo di strumentalizzare il tema, proprio con quella visione ideologica che si intende superare, e il ricorso a minacce sono per questa ragione irricevibili. Sarà il parlamento, unico soggetto legittimato anche attraverso il voto dei cittadini, a esprimersi ancora una volta con atti di indirizzo ai quali il governo si uniformerà al di là delle opinioni, importanti ma non decisive, secondo la nostra Costituzione, di qualsivoglia associazione.

L’amore e la cura per gli animali deve valere per tutti gli animali. Anche quelli vittime dei grandi predatori. E il tema dovrà essere affrontato, non rinviato a vita.

On. Alessandro Urzì

Coordinatore regionale di FdI Trentino Alto Adige