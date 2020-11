CARABINIERI – CAVALESE (TN) * CONTROLLI TERRITORIO: « COMPLEANNO IN VAL DI CEMBRA, SANZIONATI SEI GIOVANI DOPO LE 22.00 »

Compleanno in val di Cembra. Sanzionati sei giovani dopo le 22.00. Nell’ambito dei controlli, effettuati dalla Compagnia Carabinieri di Cavalese, per l’osservanza delle disposizioni di contenimento contro la diffusione del COVID 19, con particolare attenzione alle serate dei fine settimana, anche nell’ultimo weekend sono stati contravvenzionati sei giovani.

Infatti verso le 23, sono giunte diverse segnalazioni telefoniche alla Centrale Operativa di Cavalese, da parte degli abitanti del comune di Cembra Lisignago, che segnalavano la presenza di un “rave party” in prossimità di un casolare, tra i vigneti.

L’Operatore, fatte convergere le pattuglie dei tre Comandi Stazione della valle e del Radiomobile della Compagnia verso il punto indicato, dopo poco è stato richiamato dal primo equipaggio, giunto in zona, perché nonostante il forte rumore e gli abbaglianti riflessi delle luci psichedeliche, sul posto aveva trovato soltanto sei ragazzi, tra i 18 e i 22 anni, tutti originari della provincia di Trento, che avevano organizzato una “semplice” festa di compleanno.

Purtroppo per loro, interrotto il concentramento dei rinforzi, ai Carabinieri intervenuti non è restata alternativa, che contestare a tutti la violazione della normativa anti-COVID -avendoli trovati fuori dalle ore 22 alle 5- e consegnare loro il verbale con la consistente sanzione amministrativa, comminata per inosservanza al D.P.C.M. del 3 nov. 2020.

I giovani, hanno così dovuto fare rientro a Trento e Pergine Valsugana.