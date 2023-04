GALATEO (FDI) * FORZE ORDINE ALTO ADIGE: « ALLOGGI E MEZZI PUBBLICI GRATUITI, APPROVATA MIA MOZIONE CON 25 VOTI FAVOREVOLI »

16.28 - venerdì 14 aprile 2023

Approvata oggi in consiglio provinciale con 25 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti la mozione (in parte emendata) presentata da Fratelli d’Italia, e controfirmata in fase di discussione anche dalla capogruppo della Svp Magdalena Amhof, dalla Lega e da Forza Italia che invita la Giunta provinciale (1) ad adottare le necessarie misure affinché una parte degli appartamenti costruiti in cambio delle ex proprietà del demanio militare sia messa a disposizione del personale delle Forze dell’ordine, delle Forze armate e dei corpi della Protezione civile e (2) a ripristinare e, dove possibile, estendere la gratuità dei mezzi di trasporto sulla rete pubblica provinciale per gli appartenenti alle forze dell’Ordine, alle forze Armate e ai corpi di Protezione civile, in particolare lungo il tragitto casa-lavoro-casa.

Molto soddisfatto del risultato conseguito il consigliere Galateo: ”C’è stato molto lavoro politico dietro a questo risultato. Ringrazio la collega Amhof ed i consiglieri di Lega e Forza Italia che hanno condiviso l’impegno e il Presidente della Provincia che si è dichiarato disponibile ad accogliere le nostre richieste. L’approvazione di queste misure rappresenta un importante riconoscimento del lavoro e dell’impegno di chi garantisce la sicurezza e la protezione dei cittadini. È fondamentale fornire supporto concreto al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e della Protezione civile, e siamo soddisfatti che questa mozione sia stata approvata oggi a larga maggioranza in Consiglio provinciale”.

“Negli ultimi mesi – aggiunge il rappresentante in Alto Adige di Giorgia Meloni – è stato previsto un incremento del personale delle Forze dell’Ordine per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Tuttavia, il costo della vita elevato e l’inflazione che nel 2022 ha raggiunto il 10% rendono difficile per il personale proveniente da fuori provincia sostenere una permanenza di lungo periodo. Di conseguenza, molti operatori qualificati sono costretti a chiedere al più presto il trasferimento verso territorio in cui il costo della vita sia più sostenibile.”

“Il problema degli alloggi per il personale delle Forze dell’Ordine in Alto Adige è un tema dibattuto a lungo senza trovare, fino ad oggi, soluzioni efficaci. I sindacati di categoria da tempo denunciano una situazione al limite, soprattutto nelle città di Bolzano e Merano. La cronica carenza di alloggi di servizio e gli alti canoni di locazione sul mercato libero hanno reso l’Alto Adige una meta poco ambita per il personale delle Forze dell’Ordine e della Difesa. Quanto approvato oggi in aula costituisce un primo ma importante passo in avanti per risolvere una problematica che si sta trascinando da troppi anni” – la chiosa del consigliere Galateo.

