CENTROSANTACHIARA.IT * “SCAPPO A TEATRO-FAMIGLIE“: « A ROVERETO CON LE AVVENTURE DI “TOMA E CAROLINA”, IL 28/1 (16.00= »

15.15 - giovedì 25 gennaio 2024

Nuovo appuntamento con la Stagione di Scappo a teatro FAMIGLIE, la programmazione del Centro Servizi Culturali S. Chiara dedicata al teatro ragazzi, realizzata con il Coordinamento Teatrale Trentino (che si avvale della consulenza artistica di Giovanna Palmieri).

Domenica 28 gennaio, alle ore 16, sul palco dell’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto andrà in scena Toma e Carolina, spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Di Bello, e interpretato da Marco Continanza. Una produzione Compagnia Anfiteatro.

Il racconto di Toma e Carolina rappresenta anche il terzo appuntamento di W la domenica!, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e il Centro S. Chiara, che dal 29 ottobre al 25 febbraio offre quattro occasioni per visitare il museo di Rovereto a tariffe speciali. Una nuova proposta alla quale il Centro S. Chiara ha deciso di aderire, arricchendo il programma con quattro appuntamenti domenicali dedicati ai bambini dai 3 anni in su: dopo aver portato in scena Controvento, Le nuove avventure dei musicanti di Brema e Toma e Carolina, il programma si concluderà il 25 febbraio con Colors, spettacolo di danza per ragazzi della compagnia TPO.

Nel corso del pomeriggio è prevista una merenda offerta dal Consorzio Melinda, partner tecnico dell’iniziativa.

Tomaso (con una emme), è un bambino un po’ particolare: ama il western. E’ assolutamente consapevole, o meglio, gli altri prendendolo continuamente in giro lo rendono consapevole che quello è un gioco vecchio del passato a cui nessuno vuole giocare più. E infatti Tomaso, anche a causa di quello, è un bambino solitario. Forse neppure lui vorrebbe vestirsi da sceriffo, anche perchè la sua ammirazione va tutta verso gli indiani, ma quello è tutto quello che gli resta di suo padre, sparito dalla sua vita e migrato altrove, con il quale condivideva solo la sua passione per i film western.

Ma un giorno, mentre si apprestava a guardare la sua serie preferita, un cartone del passato con protagonisti un giovane cowboy e il suo cavallo, il televisore smette di funzionare. Arrabbiato decide di uscire di casa e così, fatalmente, inizia l’avventura.

Subito conosce un muratore che gli regala delle assi con le quali Tomaso si costruisce una capanna tutta sua e della quale va molto fiero e poco dopo, sempre alla capanna, incontra Carolina, una bambina un po’ più grande, e con lei inizia una grande amicizia fatta di intesa, fantasia e gioco.

Un giorno, di ritorno da un’avventura fantastica, dopo avere salutato la sua amica con un bacio, Tomaso si ritrova davanti allo specchio della sua camera ancora vestito da sceriffo; guarda quell’immagine e sente che qualcosa dentro di se è cambiato e che inevitabilmente è arrivato il momento di risolvere quelle sensazioni con… un duello.

Lui sa di essere veloce a sparare, ma sa pure che anche l’immagine riflessa sarà veloce… Toma e Carolina parla di diversità ma soprattutto è un inno all’amicizia; dall’abbandono obbligato del video il bambino riscopre la realtà fisica, dalla realtà fisica ritrova la capacità di immaginare e l’incontro con Carolina, chiave di volta della narrazione, porta tutti e due nel mondo di una immaginazione condivisa… insomma: dall’immaginario televisivo preconfezionato al libro e dal libro al mondo dell’immaginario creativo.

Info biglietti

Biglietti non numerati al prezzo di 6 euro, con una riduzione a 4 euro per i bambini tra i 3 e i 14 anni e per i possessori di Euregio Family Pass, acquistabili su https://www.boxol.it/centrosantachiara/it. Gratuità per gli under 3 e oltre il terzo figlio.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o www.mart.tn.it oppure chiamare il numero verde 800013952