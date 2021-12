MUSEO ALBINO LUCIANI * FESTIVITÀ NATALIZIE 2021: « UN NUOVO AMICO DEL MUSAL, EMMANUELE MAGLI IL PROF 2.0 DI RELIGIONE FAMOSO SU FACEBOOK E YOUTUBE »

11:29 - 17/12/2021

Amici del Musal, il prof 2.0 di religione e la proposta di Natale. Il Musal – Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo (Belluno) ha un nuovo amico: è Emmanuele Magli, noto influencer sulla rete come professore 2.0 di religione. Sia su Facebook (link) sia su YouTube (link), Magli è ormai uno dei volti più amati dai giovani che seguono i suoi interventi attirati dal suo contagioso coinvolgimento. «Papa Luciani è un esempio anche per la mia missione evangelizzatrice, perché riusciva a dire “cose difficili” in modo chiaro e semplice. Ed è quello che anche io cerco di fare attraverso i video», dice Magli nell’intervista esclusiva pubblicata sul sito del Museo che potete leggere a questo link:

Diventare Amico del Museo è semplicissimo e per Natale il Musal ha pensato di proporre una splendida idea, un ottimo regalo per i propri cari e per gli amici: la possibilità, cioè, di acquistare assieme la tessera Amico del Museo (che permette di accedere gratuitamente per tutto il 2022 sia al Musal sia alla casa natale di papa Luciani) e un libro a scelta tra la Guida per pellegrini e visitatori del Museo e della casa natale di papa Luciani a Canale d’Agordo o il nuovo lavoro di Loris Serafini, direttore del Musal, Il Cavalier don Antonio Della Lucia. Biografia di un pastore rivoluzionario, filantropo e poeta. Un regalo originale per ricordare papa Luciani.