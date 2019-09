GARDA TRENTINO * PEDALATA ASSISTITA: « L’ASSO DEL MOTOCICLISMO MARCO MELANDRI  SPECIAL GUEST DI EMTB ADVENTURE »

Per promuovere la qualità di un’esperienza alla scoperta del territorio e delle sue incredibili caratteristiche, Garda Trentino ha stretto alcune collaborazioni con bike partner di eccellenza che forniranno ai partecipanti alcuni modelli di e-mtb da testare durante i tour di Emtb Adventure (www.emtbadventure.it) in programma dal 18 al 20 ottobre 2019.

L’evento offre agli amanti delle due ruote, più o meno esperti, l’opportunità di affrontare nuovi percorsi e di scoprire le ultime tendenze del mondo della pedalata assistita stando immersi nella natura, tra le acque del Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta. Se poi ci si aggiungono anche delle tappe per degustare i prodotti enogastronomici in agriturismi e locali tipici del territorio, tutto acquisisce più gusto!

Ogni mattina i biker potranno intraprendere uno dei tre tour guidati, selezionati da Garda Trentino, scegliendo tra Valle del Sarca (https://www.emtbadventure.it/it/p/valle-del-sarca), Monte Calino (https://www.emtbadventure.it/it/p/monte-calino) o Malga Campei (https://www.emtbadventure.it/it/p/malga-campei).

Grazie alla collaborazione con Trentino Marketing, proprio su quest’ultimo itinerario il 20 ottobre pedalerà fianco a fianco dei partecipanti il campione motociclistico italiano e Ambassador Trentino Marco Melandri, il quale ha trovato nel Trentino la location ideale dove vivere e allenarsi. Un grande sportivo che si è avvicinando al mondo e-bike condividendone lo spirito, lo stesso alla base di Emtb Adventure: la pedalata assistita è il modo perfetto per scoprire nuovi posti, magari in vacanza con amici o in famiglia.

*

I partecipanti dell’evento potranno scegliere l’e-mtb più adatta a loro tra quelle messe a disposizione dai bike partner di questa edizione:

M1 Sporttechnik:

Tre i modelli di punta da testare: la nuovissima Spitzing Evolution full suspension con telaio in carbonio riprogettato per includere batteria e motore TQ, il nuovo modello inedito e futuristico Sterzing Evolution che lanciato a settembre durante Eurobike e infine Zell CC che punta sull’innovazione grazie alla tecnologia integrata e garantisce massima agilità su ogni tipo di terreno.

TQ:

L’azienda tedesca anche produttrice di motori per il controllo dei satelliti moderni, fornirà in esclusiva un numero di biciclette di serie per testare al meglio il motore e il moderno sistema TQ, sintesti di ricerca, dinamicità e potenza. Mentre i nuovi modelli Haibike FLYON e M1 Spitzing Evolution stanno arrivando nei negozi, Emtb Adventure è l’occasione giusta per testare il motore di entrambe queste nuove entusiasmanti biciclette: TQ HPR® 120S. Indipendentemente dal motore selezionato, con 120 Nm di coppia costantemente disponibile, TQ HPR® 120S consente agli appassionati di mountain bike di tutti i livelli di affrontare con facilità le salite più ripide e il terreno più tecnico. Il tutto offrendo una modulazione di potenza naturale, intuitiva risposta e una regolazione più sensibile.

Velolake:

Il noleggio di biciclette del Garda Trentino, partner ideale per le vacanze in bicicletta, metterà a disposizione diversi modelli di e-mtb da testare, ideali per tutta la famiglia: Giant Fathom e+3, hard tail (mono amortizzata) 500 wh autonomia, Liv Val e+3, hard tail da donna (mono amortizzata) 500 wh autonomia, Giant Stance e+2, fully (bi ammortizzata) 500 wh autonomia e Giant Fathom Junior, 400 wh

Emtb Adventure è giunto alla sua terza edizione e continua a proporsi come un caleidoscopio di sorprese, dall’inserimento del nuovo tour nell’area Rifugio Campei previsto nella giornata di domenica e della scuola di Emtb Adventure School (https://www.emtbadventure.it/it/p/emtb-adventure-school) tenuta dal vicecampione mondiale di trial Stefan Schlie, nelle giornate di sabato e domenica.

Foto di: Alex Luise