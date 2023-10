COMUNE DI TRENTO * ASTA BICICLETTE ABBANDONATE: « 300 LE PERSONE PRESENTI, LA VENDITA HA FRUTTATO 7 MILA 800 EURO »

06.54 - venerdì 27 ottobre 2023

Asta biciclette, oltre 300 persone per un incasso di oltre 7 mila 800 euro. Si è svolta ieri pomeriggio – nell’area esterna al deposito dell’ufficio Economato in via Bronzetti – l’asta delle biciclette abbandonate sul territorio comunale.

Oltre trecento persone hanno partecipato e ottanta sono tornati a casa con una due ruote che si sono aggiudicati dopo i tre colpi della battitrice, la funzionaria Chiara Marchetto. La vendita per incanto delle ottanta biciclette ha fruttato alle casse del Comune la cifra di oltre 7 mila e 800 euro euro. Tutte le bici sono state aggiudicate con vari rialzi. Venti euro è stato il prezzo più basso (per una bici da bambino) mentre la più costosa è stata una bici da uomo per 355 euro.