FORZA ITALIA GIOVANI – REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE * ELEZIONI TRENTO: BAZZANELLA, « FRANCESCO DELLAGIACOMA NON RISULTA ISCRITTO AL NOSTRO PARTITO,  NEL 2020 SI È TESSERATO CON LA LEGA »

Apprendiamo che domani tale Francesco Dellagiacoma annuncerà il passaggio di un gruppo di giovani di Forza Italia nelle liste di Fratelli d’Italia. Benedirà il rito il sen. De Bertoldi.

È appena il caso di puntualizzare che si tratta di una plateale “fake news” inquanto Francesco Dellagiacoma non risulta iscritto a Forza Italia bensì tesserato nel 2020 con la Lega Nord.

Non avendo trovato spazio e consenso interno in tale partito si muove ora verso nuovi orizzonti. I referenti di Forza Italia in questo momento sono Luca Bazzanella Coordinatore regionale e Lukas Groebner con un folto gruppo di iscritti che certamente non seguiranno alcun riposizionamento.

Tutto il resto sono chiacchiere da calura estiva.

*

Luca Bazzanella

Coordinatore Regionale Forza Italia Giovani