CENTROSANTACHIARA.IT * CINEMART: « PROSEGUE CON “RICOMINCIO DA ME” DEL REGISTA FRANCESE NATHAN AMBROSIONI, A ROVERETO (19/3, ORE 21.00) »

16.16 - domenica 17 marzo 2024

Cinemart prosegue con Ricomincio da me del regista francese Nathan Ambrosioni. La pellicola rappresenta il terzo appuntamento della terza parte di programmazione di Cinemart, il ciclo di proiezioni realizzato in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto.

Martedì 19 marzo, ore 21, Auditorium Melotti di Rovereto

Terzo appuntamento con la terza parte di programmazione di Cinemart, il ciclo di proiezioni curato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto e organizzato all’interno dell’Auditorium Melotti di Rovereto.

Dopo aver inaugurato la terza parte di programmazione con la pellicola di Kristoffer Borgli, e con Nicolas Cage, dal titolo Dream Scenario, a cui ha fatto seguito Il male non esiste di Ryusuke Hamaguchi, Cinemart prosegue martedì 19 marzo con Ricomincio da me, film del 2023 del giovane attore, regista e sceneggiatore francese Nathan Ambrosioni.

Antonia, detta Toni, ha 43 anni e vent’anni prima ha registrato un disco che ha ottenuto un notevole successo. Ora, con cinque figli da crescere da sola, canta la sera in un locale ma senza troppa soddisfazione. Vorrebbe dare una svolta alla sua vita finché è in tempo. Ma è ancora in tempo?

Il film viene proposto in versione originale sottotitolata.

Info biglietti

Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro, con una riduzione a 3 euro per i possessori della tessera del Cineforum.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it oppure chiamare il numero verde 800013952

Trento, 16 marzo 2024