CENTRO PACE ECOLOGIA E DIRITTI UMANI – ROVERETO (TN) * “ACCOGLIAMO LA MARCIA VERSO ARENA DI PACE”: « È IL MOMENTO DI FERMARE LA VIOLENZA, APPUNTAMENTO ALLO SMARTLAB (12/5 ORE 17.00) »

Accogliamo la marcia verso Arena di Pace” Invito per domenica 12 maggio ‘24 ore 17 sul retro dello Smart Lab – Rovereto

Papa Francesco sarà a Verona il 18 maggio e prenderà parte all’Arena di Pace, dove incontrerà associazioni e movimenti popolari. Lo scenario mondiale di una terza guerra mondiale a pezzi di cui ha parlato più volte papa Francesco è concreto e drammatico nelle sue conseguenze, toccando da vicino anche l’Italia, visto che vi sono conflitti in Europa e nel bacino del Mediterraneo.

Da qui l’urgenza di interrogarsi in modo serio su come può essere intesa la pace nel contesto odierno e su quali processi si possono intraprendere per costruirla.

In Trentino è nata l’idea di una Marcia a tappe che va verso Verona con John Mpaliza, il camminatore per la Pace di origini congolesi. Ad accompagnare la marcia la bandiera della Pace e la bandiera bianca suggerita dal Papa.

Tra le realtà che promuovono la Marcia ci sono il Centro Pace eccologia e diritti di Rovereto, CAVA – Coordinamento associazioni Vallagarina per l’Africa, ANPI del Trentino, Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, Peace Walking Man foundation.

A sette mesi di distanza dagli efferati attacchi di Hamas e nelle ore in cui il Governo israeliano ha deciso di iniziare l’invasione militare via terra tramite il valico di Rafah, davanti a una crisi umanitaria senza precedenti a Gaza, sosteniamo la voce della comunità internazionale che alza la voce per un urgente cessate il fuoco. Più di 250 organizzazioni internazionali, fra cui la Rete Pace e Disarmo con tutte le organizzazioni aderenti, hanno firmato un appello per fermare le forniture militari che alimentano il conflitto. Non possiamo restare in silenzio. Le operazioni militari hanno devastato infrastrutture vitali a Gaza, rendendo la situazione insostenibile.

Ripudiamo la guerra e chiediamo il cessate il fuoco per tutte le guerre. Pratichiamo la nonviolenza. Vogliamo la riduzione delle spese militari e la riconversione dell’industria militare, la rimozione delle armi nucleari dall’Italia e l’adesione al Trattato che le proibisce, il controllo e la trasparenza sul commercio delle armi, la costituzione di corpi civili di pace per una difesa non armata. Sosteniamo l’obiezione alla guerra, la diplomazia anche dal basso, le pratiche di riconciliazione, il dialogo interreligioso, il rinnovamento dell’Onu, un’Europa attivamente neutrale.

L’invito è di unirci come cittadini e persone per la pace e sostenere il momento di accoglienza per far sentire la voce per la pace e la dignità di tutti. È il momento di fermare la violenza e garantire che aiuti umanitari raggiungano chi ne ha disperatamente bisogno. Vi aspettiamo domenica 12 maggio dalle ore 17 fino alle 18.30 nell’area retrostante allo SmartLab di viale Trento a Rovereto per una buona accoglienza della marcia. Info www.rovepace.org