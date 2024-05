PAT * CHAMPIONS LEAGUE: « VOLLEY, NONOSTANTE LA PIOGGIA 300 TIFOSI HANNO ACCLAMATO IN PIAZZA DUOMO NUOVI CAMPIONI D’EUROPA »

07.38 - mercoledì 8 maggio 2024

Champions League. Giocatori e tifosi fanno festa in piazza.Nonostante la pioggia circa 300 tifosi hanno acclamato in piazza Duomo nuovi campioni d’Europa del volley. Nuova festa per la Trentino Volley. La fontana del Nettuno ha fatto da sfondo all’entusiasmo e ai cori del popolo gialloblù, ai giochi pirotecnici e alla coppa bene in vista sul palco portata dai protagonisti del successo. A quasi un anno dalla vittoria dello scudetto, giocatori, staff tecnico e tifosi si sono trovati nuovamente in piazza Duomo a Trento. Questa volta c’era da festeggiare la Champions League, la quarta per il club trentino, vinta domenica scorsa in Turchia.

A fare gli onori di casa la vicepresidente della Provincia e assessore allo sport che ha portato il saluto del presidente e della giunta e ha ringraziato società, dirigenza e staff per il prestigioso traguardo raggiunto, e i giocatori che in una stagione complicata hanno lottato sempre con grande impegno esprimendo un gioco di altissimo livello. Un saluto speciale lo ha voluto riservare ai tifosi (presenti circa 300, che si sono radunati nonostante il meteo poco favorevole) il cui contributo alla vittoria della coppa è stato determinante: la vicepresidente ha voluto sottolineare come durante la stagione hanno sempre sostenuto la squadra anche nei momenti di difficoltà e ora possono giustamente festeggiare assieme ai loro beniamini. Presente sul palco anche l’assessore provinciale al turismo che ha voluto ringraziare tutti i protagonisti per aver realizzato il loro sogno ma anche quello di molti trentini e per aver reso tutto il Trentino orgoglioso di loro.

Dopo il ringraziamento del presidente Bruno Da Re e del sindaco di Trento, chiamati uno a uno dallo speaker e preceduti dallo staff tecnico, i giocatori della Trentino Volley sono saliti sul palco, acclamati dalla folla festante pronta a urlare il loro nome. Ultimo a salire, come da tradizione, il capitano Marko Podraščanin che ha alzato la coppa una volta di più accompagnato dalla musica trionfale e dai fuochi d’artificio e dal boato del pubblico. La festa si è conclusa con i cori, intonati dai tifosi assieme ai giocatori, che hanno supportato la squadra trentina in tutto il suo percorso vincente.